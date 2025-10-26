خبرگزاری کار ایران
موفقیت فیلم «خداحافظ آشغال» در جشنواره فیلم‌کوتاه تهران با سرمایه‌گذاری ویستامدیا

موفقیت فیلم «خداحافظ آشغال» در جشنواره فیلم‌کوتاه تهران با سرمایه‌گذاری ویستامدیا
فیلم کوتاه «خداحافظ آشغال» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک، با سرمایه‌گذاری «ویستامدیا»، در جشنواره فیلم کوتاه تهران، موفق به کسب چند جایزه اصلی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، فیلم کوتاه «خداحافظ آشغال»، به نویسندگی و کارگردانی بهمن و بهرام ارک و تهیه‌کنندگی مهدی بدرلو با سرمایه‌گذاری ویستامدیا، با حضور در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، توانست در پنج بخش برگزیده شود و مورد تقدیر قرار بگیرد.

این فیلم در مراسم اختتامیه این جشنواره، جوایز برگ زرین بهترین کارگردانی، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین دستاورد هنری در بخش صحنه و طراحی کاراکتر و نیز بهترین صدابرداری/صداگذاری را به خود اختصاص داد و در بخش بهترین فیلم، مورد تقدیر قرار گرفت.

در این دوره از جشنواره فیلم کوتاه، ویستامدیا برای نخستین بار، با دو فیلم کوتاه «خداحافظ آشغال» و «دریچه» در بخش داستانی حضور یافت. هر دو اثر نیز با استقبال چشمگیر تماشاگران و توجه منتقدان روبه‌رو شدند.

فیلم کوتاه «دریچه»، به کارگردانی محمد ابراهیم شهبازی نیز در بخش رقابتی این جشنواره با مشارکت ویستامدیا در سرمایه‌گذاری، حضور داشت. این فیلم، روایتی درام و فانتزی در بستر جنگ ۱۲ روزه را به تصویر می‌کشد.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از ۲۷ مهر تا دوم آبان ۱۴۰۴ برگزار شد. «ویستامدیا»، با هدف ارائه بستر و محتوای صوتی و تصویری و مشارکت با پلتفرم‌های داخلی، به عنوان بازوی تولید محتوا و خدمات جامع تبلیغاتی ایرانسل تعریف شده و از شرکت‌های زیرمجموعه ایرانسل است. این شرکت تاکنون با چندین پلتفرم داخلی، قرارداد بسته و به افزایش ترافیک ماهانه داخلی کمک کرده است. مشارکت در تولید آثار فرهنگی، ساخت چند رئالیتی‌شو و داشتن استودیوی دوبله از دیگر فعالیت‌های ویستامدیا است که در راستای سند توسعه ایرانسل در حوزه تولید محتوا، تعریف شده است.

 

