به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، فیلم کوتاه «خداحافظ آشغال»، به نویسندگی و کارگردانی بهمن و بهرام ارک و تهیه‌کنندگی مهدی بدرلو با سرمایه‌گذاری ویستامدیا، با حضور در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، توانست در پنج بخش برگزیده شود و مورد تقدیر قرار بگیرد.

این فیلم در مراسم اختتامیه این جشنواره، جوایز برگ زرین بهترین کارگردانی، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین دستاورد هنری در بخش صحنه و طراحی کاراکتر و نیز بهترین صدابرداری/صداگذاری را به خود اختصاص داد و در بخش بهترین فیلم، مورد تقدیر قرار گرفت.

در این دوره از جشنواره فیلم کوتاه، ویستامدیا برای نخستین بار، با دو فیلم کوتاه «خداحافظ آشغال» و «دریچه» در بخش داستانی حضور یافت. هر دو اثر نیز با استقبال چشمگیر تماشاگران و توجه منتقدان روبه‌رو شدند.

فیلم کوتاه «دریچه»، به کارگردانی محمد ابراهیم شهبازی نیز در بخش رقابتی این جشنواره با مشارکت ویستامدیا در سرمایه‌گذاری، حضور داشت. این فیلم، روایتی درام و فانتزی در بستر جنگ ۱۲ روزه را به تصویر می‌کشد.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از ۲۷ مهر تا دوم آبان ۱۴۰۴ برگزار شد. «ویستامدیا»، با هدف ارائه بستر و محتوای صوتی و تصویری و مشارکت با پلتفرم‌های داخلی، به عنوان بازوی تولید محتوا و خدمات جامع تبلیغاتی ایرانسل تعریف شده و از شرکت‌های زیرمجموعه ایرانسل است. این شرکت تاکنون با چندین پلتفرم داخلی، قرارداد بسته و به افزایش ترافیک ماهانه داخلی کمک کرده است. مشارکت در تولید آثار فرهنگی، ساخت چند رئالیتی‌شو و داشتن استودیوی دوبله از دیگر فعالیت‌های ویستامدیا است که در راستای سند توسعه ایرانسل در حوزه تولید محتوا، تعریف شده است.

انتهای پیام/