بلگراد در تهران ؛
استقبال چشمگیر از غرفه اکسپوی بلگراد در بیست و چهارمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزش تهران
غرفه اکسپوی بلگراد که به ابتکار شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران با هدف گسترش اطلاعرسانی عمومی درباره اکسپو و زمینهسازی برای مشارکت فعال بخشهای مختلف علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور برگزار گردیده است از نخستین روز برپایی با استقبال متخصصان و علاقمندان به موضوع اکسپو مواجه گردیده است .
ایجاد بستر تعامل و هم افزایی برای طراحی و اجرای هرچه بهتر حضور ایران در نمایشگاههای جهانی (اکسپو) و تقویت مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی در این عرصه از اهداف ایجاد غرفه اکسپوی بلگراد در نمایشگاه ورزش می باشد.
در این غرفه، ضمن ارائه اطلاعات جامع درباره مفهوم اکسپو، تاریخچه حضور ایران در ادوار گذشته و محورهای اکسپوهای آینده، بستری تعاملی برای گفتوگو و تبادل نظر میان کارشناسان، فعالان اقتصادی، فرهنگی و علمی ورزشی فراهم آمده است.
برپایی نشست تخصصی در معرفی اکسپو و برنامههای جانبی با تبیین موضوع حضور ایران در این رویداد جهانی شناخت ظرفیتهای ملی در ایجاد مشارکت همگانی در تدوین محتوای سالن ایران در اکسپوی بلگراد از دیگر اهداف برپایی غرفه اکسپوی بلگراد در نمایشگاه ورزش می باشد.