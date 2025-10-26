حضور ایرانسل در چهارمین دوره نمایشگاه «ایران ایتکس ۱۴۰۴»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در چهارمین دوره نمایشگاه ملی ایران ایتکس که با محوریت فناوری‌های نوین در حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات، برگزار می‌شود، به عنوان حامی طلایی حضور دارد.

ایرانسل، در این رویداد که یکی از گردهمایی‌های تخصصی کشور است، با برپایی غرفه‌ای اختصاصی و حضور بخش‌های ایرانسل لبز، منابع انسانی و فروش و توزیع، فرصتی ایجاد کرده تا به معرفی و ارائه جدیدترین دستاوردهای فناورانه، توسعه همکاری‌های علمی، صنعتی و شناسایی و جذب نیروی انسانی متخصص، بپردازد.

این نمایشگاه، به همت پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف و گروه فناوری اطلاعات شریف (Sharif ICT Group) و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در تاریخ پنج تا هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۴، در سالن استاد جباری دانشگاه صنعتی شریف، برگزار می‌شود.

این رویداد که یکی از گردهمایی‌های تخصصی کشور است، با هدف تقویت ارتباط میان صنعت، دانشگاه و بخش خصوصی، معرفی تازه‌ترین دستاوردها و ایجاد بستر همکاری‌های تجاری و تحقیقاتی طراحی شده است. همچنین، محور کاریابی و اشتغال تخصصی در این نمایشگاه فرصتی برای دریافت رزومه، شناسایی و جذب نیروهای متخصص و تعامل مستقیم میان کارفرمایان و متخصصان فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان به حضور در این رویداد، می‌توانند صدها موقعیت شغلی را مشاهده کرده و فرصت استخدام در شرکت‌های بزرگ و معتبر را به دست آورند، با برندهای موفق حوزه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری‌اطلاعات آشنا شوند، به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با مدیران شرکت‌های بزرگ ارتباط برقرار کنند و در کارگاه‌های آموزشی و پنل‌های سخنرانی متعدد نمایشگاه به‌صورت رایگان، شرکت کنند.

مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل نخستین ارائه‌دهنده 5G در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

