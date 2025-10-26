چانگان UNI-K با تأیید استانداردهای ملی، آماده ورود به بازار ایران شد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت پارس خودرو، سازمان ملی استاندارد ایران تأییدیه رسمی استاندارد خودروی سواری چانگان UNI-K را صادر کرد. این خودرو که واردات آن به کشور توسط شرکت پارس‌خودرو انجام می‌شود، از جمله پیشرفته‌ترین محصولات برند چانگان به شمار می‌رود و به‌زودی وارد بازار ایران خواهد شد.

چانگان UNI-K مجهز به پیشرانه ۲ هزار سی‌سی توربوشارژ با توان ۲۳۰ اسب‌بخار و گشتاور ۳۹۰ نیوتن‌متر است و از گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک بهره می‌برد.

از جمله امکانات رفاهی و ایمنی این محصول می‌توان به فرمان برقی، استارت دکمه‌ای، غربیلک چرمی با کلیدهای کنترلی، سیستم پایش فشار باد تایرها، سانروف پانوراما، نمایشگر ۱۲.۳ اینچی با هفت بلندگو، کروز کنترل تطبیقی، سیستم هشدار برخورد از روبه‌رو و ترمز اضطراری اشاره کرد.

گفتنی است، چانگان UNI-K اخیراً در بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی تبریز توسط پارس‌خودرو به نمایش درآمد و با استقبال گسترده بازدیدکنندگان روبه‌رو شد.

