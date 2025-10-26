خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با گام جدید پارس‌خودرو در عرضه خودروهای وارداتی؛

چانگان UNI-K با تأیید استانداردهای ملی، آماده ورود به بازار ایران شد

چانگان UNI-K با تأیید استانداردهای ملی، آماده ورود به بازار ایران شد
کد خبر : 1705417
لینک کوتاه کپی شد.

گواهی استاندارد خودروی سواری چانگان UNI-K، محصول وارداتی شرکت پارس‌خودرو، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تأیید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت پارس خودرو، سازمان ملی استاندارد ایران تأییدیه رسمی استاندارد خودروی سواری چانگان UNI-K را صادر کرد. این خودرو که واردات آن به کشور توسط شرکت پارس‌خودرو انجام می‌شود، از جمله پیشرفته‌ترین محصولات برند چانگان به شمار می‌رود و به‌زودی وارد بازار ایران خواهد شد.

چانگان UNI-K مجهز به پیشرانه ۲ هزار سی‌سی توربوشارژ با توان ۲۳۰ اسب‌بخار و گشتاور ۳۹۰ نیوتن‌متر است و از گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک بهره می‌برد.

از جمله امکانات رفاهی و ایمنی این محصول می‌توان به فرمان برقی، استارت دکمه‌ای، غربیلک چرمی با کلیدهای کنترلی، سیستم پایش فشار باد تایرها، سانروف پانوراما، نمایشگر ۱۲.۳ اینچی با هفت بلندگو، کروز کنترل تطبیقی، سیستم هشدار برخورد از روبه‌رو و ترمز اضطراری اشاره کرد.

گفتنی است، چانگان UNI-K اخیراً در بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی تبریز توسط پارس‌خودرو به نمایش درآمد و با استقبال گسترده بازدیدکنندگان روبه‌رو شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ