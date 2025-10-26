نمایش توان فینتک و خدمات نسل نو همراه اول در رویداد تراکنش ایران
همراه اول با حضور در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران، تازهترین محصولات و خدمات دیجیتال خود را در قالب اکوسیستم جامع فینتک و فناوریهای ارتباطی نسل نو معرفی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش، با غرفهای تخصصی و چندبخشی حضور دارد و تازهترین دستاوردهای خود در حوزه ارتباطات، خدمات دیجیتال و فناوریهای مالی را به نمایش میگذارد.
همراه اول با طراحی مدل حضور خود در قالب چهار محور اصلی شامل «زیرساخت پرداخت»، «راهکارهای سازمانی»، «هوش مصنوعی، 5.5G، نسل بعدی فینتک» و «اکوسیستم فینتک دیجیتال»، مجموعهای از سرویسهای نوآورانه را در معرض دید فعالان صنعت، متخصصان و مدیران حوزه مالی و فناوری قرار میدهد.
در این غرفه، خدمات متنوعی از جمله سیمپوز، USSD Push، DCB، کنسول API همات، مبیننت سازمانی، Carrier ADS Service، ارتباطات بیسیم ثابت 5.5G، چتبات مبتنی بر هوش مصنوعی و نیز راهکارهای فینتک مانند کیف پول دیجیتال، خرید اعتباری (BNPL) و خدمات مالی هوشمند ارائه میشود.
در واقع ترکیب این خدمات، تصویری جامع از مسیر حرکت همراه اول به سمت توسعه زیرساختهای هوشمند و ایجاد اکوسیستم دیجیتال ملی را ترسیم خواهد کرد.
همزمان با این نمایشگاه، جمعی از مدیران ارشد همراه اول نیز در قالبهای اعضای هیات علمی و ارائهدهندگان نشستهای تخصصی «اقتصاد دیجیتال و شبکههای ارتباطی نوین» و «مثلث ناترازی نوآوری و نوفناوریها» در دومین روز از برگزاری این رویداد، حضور دارند.
نشست نخست ساعت 14 و دیگری نیز ساعت 15:30 به ترتیب در تاریخ 6 آبان 1404 در سالنهای اصلی و نوآوری میزبان علاقهمندان به این سرفصلها هستند.
حضور گسترده و هدفمند همراه اول در رویداد بزرگ تراکنش ایران بار دیگر نشان میدهد که این اپراتور با تمرکز بر توسعه فناوریهای نوین و خدمات فینتک، نقشی محوری در پیشبرد تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد هوشمند ایران ایفا میکند.
یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران با شعار الهامبخش «آینده باهوش است»، از 5 تا 7 آبان 1404 در مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری و هتل لاله تهران میزبان علاقهمندان به اکوسیستم صنایع مالی، بانکی، پرداخت، نوآوری، فناوری و تجارت الکترونیکی است.