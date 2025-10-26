خبرگزاری کار ایران
هدف ما احیای میراث «محسن آزمایش» با نسل جدید محصولات سرمایشی و گرمایشی است+ (ویدیو)

کد خبر : 1705232
قائم‌مقام شرکت آزمایش گفت: تمرکز ما بر توسعه فناوری‌های نوین در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی نسل جدید است تا بتوانیم هم در بازار داخلی و هم در بازارهای منطقه‌ای با قدرت ظاهر شویم.

 هادی جعفری، قائم‌مقام شرکت آزمایش در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی (Hamex 2025) با اشاره به قدمت تاریخی برند آزمایش اظهار کرد: مجموعه آزمایش مرهون تلاش‌های مرد بزرگ صنعت لوازم خانگی ایران، زنده‌یاد محسن آزمایش است. ما همیشه سعی کرده‌ایم پاسدار میراث بزرگ ایشان باشیم و علیرغم تمام فراز و فرودهایی که این نام تجربه کرده، همواره کوشیده‌ایم محصولاتی درخور نام بزرگ آزمایش به بازار عرضه کنیم.

سرمایه‌گذاری در نسل جدید سیستم‌های سرمایشی

جعفری افزود: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زمینه سیستم‌های سرمایشی جدید انجام داده‌ایم. موتورهای فوق کم‌مصرف BLDC که در کولرهای پلیمری استفاده می‌شوند، می‌توانند جایگزینی مطمئن برای کولرهای آبی و حتی کولرهای گازی باشند.

وی توضیح داد: کولرهای پلیمری تولیدی شرکت آزمایش قادرند فضایی با متراژ ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر را خنک کنند، در حالی که میزان مصرف برق آن‌ها حدود ۲ آمپر و مصرف آب کمتر از نصف کولرهای آبی معمولی است. این راندمان بالا و صرفه‌جویی در انرژی از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصولات محسوب می‌شود.

تولید داخلی موتورهای فوق کم‌مصرف

قائم‌مقام شرکت آزمایش با اشاره به مزیت رقابتی این برند نسبت به سایر تولیدکنندگان گفت: برخلاف بسیاری از شرکت‌ها، ما موتورهای BLDC را در داخل مجموعه تولید می‌کنیم و برای تأمین آن وابسته به خارج نیستیم. همین امر باعث شده کیفیت و پایداری عملکرد محصولات ما در سطحی قابل اتکاء قرار گیرد. حتی آمادگی آنرا داریم تا موتورهای فوق کم‌مصرف خود را در اختیار سایر تولیدکنندگان داخلی نیز قرار دهیم.

جعفری در ادامه درباره چشم‌انداز آینده شرکت آزمایش اظهار کرد: تمرکز ویژه ما بر توسعه سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی نسل نو است. علاوه بر کولرهای پلیمری، در حوزه گرمایشی نیز در حال گسترش دامنه تولید و نوآوری هستیم تا سبد محصولاتمان را کامل‌تر کنیم.

