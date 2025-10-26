مجید زارعی، مدیر مجموعه لوازم خانگی "هاورسن"، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی (Hamex)، با اشاره به روند فعالیت‌های این مجموعه گفت: شرکت "هاورسن" از سال ۱۳۹۸ پایه‌گذاری شد و طی پنج سال گذشته به صورت تخصصی در زمینه تولید تلویزیون فعالیت دارد. ما نخستین تولیدکننده تلویزیون تمام‌هوشمند در جنوب کشور هستیم و همواره تلاش کرده‌ایم همگام با فناوری روز دنیا پیش برویم.

وی افزود: در حال حاضر محصولات ما با سیستم عامل اندروید ۱۳، حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت، رم ۲ گیگابایت و کیفیت تصویر ۱۴۴ هرتز تولید می‌شوند که جزئیات کامل آن در کاتالوگ محصولات درج شده است.

تأکید بر کیفیت و ثبات در مسیر تولید

مدیر فروش مجموعه هاورسن اظهار کرد: ما از کیفیت هیچ‌گاه کم نگذاشته‌ایم، حتی اگر بهای تمام‌شده محصولات بالا رفته باشد. حفظ نیروی انسانی برای ما اهمیت زیادی دارد و در حال حاضر حدود ۸۵ نفر در خط تولید فعالیت می‌کنند. با وجود مشکلات اقتصادی و تأمین مواد اولیه، مسیر تولید را ادامه داده‌ایم.

زارعی درباره جایگاه برند هاورسن در بازار گفت: ما برای سایر رقباء احترام قائلیم و آن‌ها را شریک خود در رشد صنعت می‌دانیم. از نقاط قوت رقباء استفاده می‌کنیم و نقاط ضعف را فرصتی برای ارتقاء خود می‌بینیم. هدف ما رقابت ناسالم نیست، بلکه ایجاد رشد متقابل و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی است.

تأمین ارز، مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان داخلی

وی در پایان با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تولید افزود: بزرگ‌ترین چالش ما، تأمین ارز و همکاری بانک‌های عامل است. در شرایط فعلی، تولید و حفظ نیروها بسیار دشوار است. انتظار داریم دولت و نهادهای مالی در این زمینه حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داشته باشند تا صنعت لوازم خانگی کشور بتواند جایگاه واقعی خود را بازیابد.

