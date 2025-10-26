"هاورسن"اولین تولیدکننده تلویزیون تمامهوشمند در جنوب کشور
مدیر فروش مجموعه "هاورسن" گفت: تلاش کردهایم با تکیه بر فناوری روز و تولید محصولات باکیفیت، سهم قابل توجهی از بازار محصولات صوتی و تصویری کشور را به دست آوریم.
مجید زارعی، مدیر مجموعه لوازم خانگی "هاورسن"، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی (Hamex)، با اشاره به روند فعالیتهای این مجموعه گفت: شرکت "هاورسن" از سال ۱۳۹۸ پایهگذاری شد و طی پنج سال گذشته به صورت تخصصی در زمینه تولید تلویزیون فعالیت دارد. ما نخستین تولیدکننده تلویزیون تمامهوشمند در جنوب کشور هستیم و همواره تلاش کردهایم همگام با فناوری روز دنیا پیش برویم.
وی افزود: در حال حاضر محصولات ما با سیستم عامل اندروید ۱۳، حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت، رم ۲ گیگابایت و کیفیت تصویر ۱۴۴ هرتز تولید میشوند که جزئیات کامل آن در کاتالوگ محصولات درج شده است.
تأکید بر کیفیت و ثبات در مسیر تولید
مدیر فروش مجموعه هاورسن اظهار کرد: ما از کیفیت هیچگاه کم نگذاشتهایم، حتی اگر بهای تمامشده محصولات بالا رفته باشد. حفظ نیروی انسانی برای ما اهمیت زیادی دارد و در حال حاضر حدود ۸۵ نفر در خط تولید فعالیت میکنند. با وجود مشکلات اقتصادی و تأمین مواد اولیه، مسیر تولید را ادامه دادهایم.
زارعی درباره جایگاه برند هاورسن در بازار گفت: ما برای سایر رقباء احترام قائلیم و آنها را شریک خود در رشد صنعت میدانیم. از نقاط قوت رقباء استفاده میکنیم و نقاط ضعف را فرصتی برای ارتقاء خود میبینیم. هدف ما رقابت ناسالم نیست، بلکه ایجاد رشد متقابل و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی است.
تأمین ارز، مهمترین چالش تولیدکنندگان داخلی
وی در پایان با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تولید افزود: بزرگترین چالش ما، تأمین ارز و همکاری بانکهای عامل است. در شرایط فعلی، تولید و حفظ نیروها بسیار دشوار است. انتظار داریم دولت و نهادهای مالی در این زمینه حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داشته باشند تا صنعت لوازم خانگی کشور بتواند جایگاه واقعی خود را بازیابد.