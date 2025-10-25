برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته در بهمنماه ؛
تأکید فعالان صنفی بر همدلی و ارتقاء برند ملی "امپکس"
در نشست خبری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته (MPEX 1404) که صبح امروز در محل اتحادیه کفاشان دستدوز تهران برگزار شد، رؤسای اتحادیه، مجری و فعالان صنفی صنعت کفش با تأکید بر همبستگی صنفی و ضرورت نگاه جهانی به این صنعت، از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاهی آبرومند با حضور برندهای شاخص داخلی و خارجی خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی «کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته (MPEX 2026)» با حضور جمعی از فعالان صنفی، رؤسای اتحادیههای مرتبط و اصحاب رسانه در محل اتحادیه کفاشان دستدوز تهران برگزار شد. در این نشست، جزئیات برگزاری نمایشگاه، اهداف توسعهای این رویداد و برنامههای ویژه آن تشریح شد.
شجری: نمایشگاه "امپکس" فقط یک رویداد تجاری نیست
در ابتدای این نشست، رسول شجری، رئیس هیات مدیره اتحادیه کفاشان دستدوز تهران با قدردانی از حضور خبرنگاران و فعالان صنعت، گفت: از همه عزیزانی که امروز در این نشست حضور دارند، بهویژه دوستانی که از راه دور آمدهاند، تشکر میکنم. نمایشگاه امپکس امسال چهاردهمین دوره خود را تجربه میکند، هرچند تاکنون ۱۲ دوره آن در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شده است. دو دوره دیگر نیز در مجموعه المپیک برپا شده بود.
او افزود: قرار بود نمایشگاه در مردادماه برگزار شود، اما به دلیل شرایط پیشبینینشده در کشور، تصمیم گرفته شد در زمان مناسبتری برگزار شود. طبق ضوابط، ما تنها درخواستکننده هستیم و سازمان توسعه تجارت زمان و مکان برگزاری را تعیین میکند. نهایتاً این سازمان تاریخ دوم تا پنجم بهمن را برای برگزاری نمایشگاه مشخص کرد. هرچند تمایل داشتیم نمایشگاه در آبان یا آذر برگزار شود، اما با همین تاریخ نیز تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا نمایشگاهی آبرومند و پربار داشته باشیم.
شجری با اشاره به شعار اولیه این نمایشگاه گفت: از همان ابتدا با توکل بر خدا و با همدلی اعضای صنف، نمایشگاه را به یکی از رویدادهای معتبر صنعت چرم و کفش کشور تبدیل کردیم. حتی در شرایط سخت اقتصادی، هیچگاه متوقف نشدیم و همیشه سعی کردیم نمایشگاه را پررونقتر از گذشته برگزار کنیم.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز در ادامه با مرور تاریخچه صنعت کفش در ایران افزود: صنعت کفش در ایران سابقهای چند هزار ساله دارد. اگر به نقش برجستههای تخت جمشید نگاه کنید، خواهید دید که حتی در زمان هخامنشیان، طراحی کفشها با دقت و هنر خاصی انجام میشده است. این نشان میدهد که این صنعت بخشی از تمدن و هویت فرهنگی ایران است.
او با اشاره به پیشرفتهای جهانی صنعت کفش گفت: در بازدیدی که از نمایشگاه آلمان داشتیم، دیدیم که تجهیزات کاملاً اتوماتیک شدهاند، درحالیکه ما هنوز با ابزارهای قدیمی کار میکردیم. این تفاوت نشان داد که باید مسیر صنعتی شدن را جدی بگیریم. از همان زمان تصمیم گرفتیم با همکاری فعالان صنف، نمایشگاه امپکس را به سکوی توسعه فناوری در این صنعت تبدیل کنیم.
شجری با یادآوری سالهایی که شرکتهای بینالمللی در امپکس حضور داشتند، اظهار کرد: در یکی از دورهها بیش از ۴۰ شرکت از ایتالیا در نمایشگاه شرکت کردند و این حضور پررنگ، بازتاب گستردهای داشت. حتی معاون وزیر صنعت وقت از این اقدام بهعنوان حرکتی شجاعانه یاد کرد. نمایشگاه امپکس نشان داد که صنعت چرم و کفش ایران، باوجود تحریمها و نوسانات ارزی، همچنان توانمند و پویاست.
او ادامه داد: در سالهای اخیر با تلاش بخش خصوصی، بیش از ۱۳۰ واحد تولیدی در شهرک صنعتی قرچک فعال شدهاند و بسیاری از آنها به اتوماسیون و فناوریهای نوین مجهز شدهاند. همچنین دورههای آموزشی مختلف با حضور اساتید ایرانی و خارجی در زمینه طراحی و فینیشینگ برگزار شده تا کیفیت محصولات ایرانی ارتقا یابد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه کفاشان دستدوز تهران در پایان تأکید کرد: نمایشگاه امپکس امروز فقط یک رویداد تجاری نیست؛ بلکه محفلی برای همافزایی، آموزش و توسعه صنعت است. از همه فعالان صنف دعوت میکنیم امسال نیز در کنار هم، نمایشگاهی باشکوهتر از همیشه برگزار کنیم.
شیعه: با اتحاد و نگاه ملی میتوان صنعت کفاشی را زنده نگه داشت
احمد شیعه، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران ، بر اهمیت همدلی و انسجام صنفی در برگزاری رویدادهای تخصصی این صنعت تأکید کرد و در ابتدای سخنان خود گفت: برگزاری نمایشگاهها معمولاً با هدف معرفی ظرفیتهای صنعت و ایجاد ارتباط میان تولیدکننده و مصرفکننده انجام میشود، اما متأسفانه برخی تصور میکنند هدف از نمایشگاه صرفاً کسب امتیاز یا رقابت است. اتحادیه کفاشان دستدوز در کنار همه فعالان صنعت و صنف ایستاده و هیچ تفاوتی میان نمایشگاهها قائل نیست. برای ما همبستگی صنفی در اولویت است.
شیعه در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاههای متعدد در کشور تصریح کرد: اخیراً نامهای از مدیریت پروژههای نمایشگاهی دریافت کردیم مبنی بر برگزاری دو نمایشگاه در مشهد (۱۵ آذر ۱۴۰۴) و شیراز (۵ دی ۱۴۰۴) توسط بخش خصوصی. ما از این موضوع استقبال میکنیم، چرا که گسترش نمایشگاهها نشاندهنده رشد و معرفی بیشتر صنعت چرم و کفش به مردم است. اما نکته مهم این است که این روند باید منظم، هماهنگ و با برنامهریزی انجام شود تا بازدهی لازم را داشته باشد.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران در پاسخ به برخی شایعات درباره وجود اختلاف میان برگزارکنندگان نمایشگاه امپکس و مجموعه شهر آفتاب تأکید کرد: هیچ زاویه یا اختلافی بین اتحادیه، امپکس و نمایشگاه شهر آفتاب وجود ندارد. با آقای شعبانزاده، مسئول برگزاری نمایشگاه شهر آفتاب، صحبت کردهام و ایشان نیز اعلام حضور کردهاند و قرار است در نمایشگاه امپکس شرکت داشته باشند. خواهش من از رسانهها این است که این موضوع را شفاف منعکس کنند تا سوءتفاهمها برطرف شود. ما همه در یک خانواده هستیم و هدف مشترکمان رشد این صنعت است.
او با توضیح تفاوت ماهوی نمایشگاهها افزود: نمایشگاه شهر آفتاب بیشتر در حوزه کفشهای ماشینی فعالیت دارد و حدود ۹۰ درصد غرفههای آن به این بخش اختصاص یافته است. در مقابل، امپکس تمرکز بیشتری بر کفشهای دستدوز دارد. ممکن است تعداد غرفهها کمتر باشد، اما محتوای تخصصی و کیفیت کار بالاتری دارد. در واقع هدف ما برگزاری نمایشگاهی هدفمند است تا بازدیدکننده بتواند همه غرفهها را مؤثر و مفید بازدید کند.
احمد شیعه در ادامه گفت: در یک نمایشگاه مهمترین مسئله هدف شرکتکننده است. حتی اگر از میان هزاران کارت و بروشور فقط چند نفر واقعی پیگیر شوند و ارتباط مؤثری شکل بگیرد، یعنی هدف نمایشگاه محقق شده است. نباید صرفاً بر کمیت تکیه کنیم، بلکه کیفیت ارتباط و تأثیر اقتصادی اهمیت دارد.
وی با اشاره به نشست خود با رؤسای اتحادیههای چرم و کفش کشور در نمایشگاه اصفهان افزود: در آن جلسه درباره تعدد نمایشگاهها صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم رویدادها را بهصورت دورهای و مدیریتشده برگزار کنیم تا از تداخل تاریخها و هزینههای اضافی جلوگیری شود. مثلاً در یک سال مشهد، سال بعد اصفهان، سپس شیراز یا تهران میزبان باشند. این طرح برای سال ۱۴۰۵ در حال بررسی است تا با هماهنگی کامل انجام شود.
او ادامه داد: برخی شرکتهای خصوصی احساس کردهاند برگزاری نمایشگاه در این حوزه میتواند سودآور باشد و وارد این عرصه شدهاند. ما مخالفتی نداریم، اما تأکید داریم که این کار باید با هماهنگی اتحادیهها انجام شود تا نظم صنفی حفظ شود. از مسئولان مربوطه نیز خواستهایم در زمان صدور مجوزهای نمایشگاهی، نظر اتحادیه را جویا شوند تا تداخل زمانی بین نمایشگاهها به حداقل برسد.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران در پایان خاطرنشان کرد: بار دیگر تأکید میکنم هیچ اختلافی میان نمایشگاه امپکس و شهر آفتاب وجود ندارد. همه در مسیر واحدی حرکت میکنیم و هدفمان ارتقای صنعت ملی است. نمایشگاه امپکس حاصل ۱۳ سال تلاش جمعی است و همه ما موظفیم از این دستاورد مشترک حمایت کنیم. شرایط اقتصادی کشور دشوار است، اما با اتحاد و نگاه ملی میتوانیم این صنعت را همچنان پویا نگه داریم.
صدیقی: در "امپکس" امسال تمرکز ما بر کیفیت، نظم و حضور برندهای شاخص است
در ادامه این نشست، مهرشاد صدیقی، مجری دوازدهمین نمایشگاه امپکس نیز ضمن تشریح جزئیات اجرایی رویداد گفت: با توجه به تغییر در تاریخ برگزاری، نمایشگاه امسال در بهمنماه برگزار میشود و به نوعی آخرین نمایشگاه کیف و کفش سال در تهران خواهد بود. هدف ما برگزاری نمایشگاهی آبرومند با حضور برندهای معتبر داخلی و خارجی است. به همین منظور، برنامهریزی دقیقی برای حضور هیئتهای تجاری داخلی و بینالمللی با هماهنگی شورای سیاستگذاری نمایشگاه انجام شده است.
او افزود: اگرچه امسال به دلیل محدودیت در تقویم نمایشگاه بینالمللی تهران، تنها یک سالن در اختیار امپکس قرار گرفته، اما تمرکز ما بر کیفیت، نظم و حضور برندهای شاخص است. نمایشگاه امپکس نمایشگاهی برای فروش مستقیم نیست، بلکه فرصتی برای معرفی برندها، تبادل تجربیات و توسعه ارتباطات تجاری در سطح ملی و بینالمللی است. بدون تردید همراهی رسانهها در بازتاب این رویداد، نقشی مؤثر در موفقیت آن خواهد داشت.
مانیان: نگاه ما نباید فقط به بازار داخلی باشد
در ادامه نشست، محمد مانیان، فعال صنفی صنعت کفش با اشاره به جایگاه بینالمللی امپکس گفت: نمایشگاه امپکس حاصل ۱۴ سال تلاش مستمر است و امروز بهعنوان یک برند بینالمللی شناخته میشود؛ همانطور که همکاران ما در جهان نمایشگاههایی مانند دوسلدورف را میشناسند، امپکس نیز امروز برای فعالان صنعت کفش منطقه نامی آشناست. ما باید با همت جمعی، این تمدن صنعت کفش ایران را حفظ و تقویت کنیم. امپکس امروز به یک فرهنگ تبدیل شده است و باید آن را با قدرت ادامه دهیم.
وی با اشاره به تاریخچه این نمایشگاه افزود: در کتابی که مرحوم حاج علی لشکری درباره امپکس نوشته، به برندهایی اشاره شده که در سالهای ابتدایی نمایشگاه شرکت کردند و امروز به جایگاه تثبیتشدهای در بازارهای داخلی و خارجی رسیدهاند. این نشان میدهد حضور در امپکس سکوی برند شدن بسیاری از تولیدکنندگان بوده است. برند شدن یعنی اینکه مشتری نام تجاری را بهعنوان هویت کالا بشناسد؛ همانطور که میگویند آدیداس و نمیگویند کتانی، ما باید به چنین جایگاهی برسیم و نگاه جهانی داشته باشیم، نه محدود به بازار داخلی.
مانیان در پایان گفت: امیدوارم امسال نمایشگاه امپکس باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار شود و روزی برسد که در ایران ۵۰ نمایشگاه کفش در سال داشته باشیم، چون این یعنی صنعت ما به بلوغ و قدرت واقعی رسیده است.