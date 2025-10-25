رشد 6 درصدی درآمد عملیاتی فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، به نقل از بورس 24، در این دوره، «فولاد» توانست درآمد عملیاتی ۱۵۲,۸۹۵ میلیارد تومانی به دست آورد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد دارد. این رشد درآمد نشان می‌دهد موقعیت این شرکت در بازار داخلی و صادراتی همچنان مستحکم است و سیاست‌های فروش هدفمند، توانسته جریان نقدی پایداری را حفظ کند.

از منظر سودآوری، شرکت طی این دوره سود خالص ۳۰,۱۰۲ میلیارد تومانی محقق کرده است. هرچند این رقم نسبت به سال گذشته کاهش ۴۵درصدی داشته، اما نکته کلیدی در این میان آن است که «فولاد» با وجود افزایش شدید هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و نرخ تسعیر ارز در زنجیره پایین‌دستی، همچنان سودآور باقی مانده است. این استمرار سودآوری در شرایط تورمی، نشانه‌ای از توانمند بودن ساختار مالی و مدیریتی شرکت در کنترل هزینه‌هاست.

«فولاد» همچنان در صدر بنگاه‌های بزرگ سودساز بورس ایران

همچنین، سود ناخالص شرکت با رقم ۳۹,۳۶۵ میلیارد تومان و کاهش ۳۶درصدی نسبت به سال گذشته، هنوز در سطحی باقی مانده که می‌تواند عملیات توسعه‌ای شرکت را پشتیبانی کند. «فولاد» به ازای هر سهم نیز ۲۰۱ ریال سود شناسایی کرده و با سرمایه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود، همچنان در صدر بنگاه‌های بزرگ سودساز بورس ایران ایستاده است.

تمرکز «فولاد» بر بهره‌وری تولید، افزایش نرخ بهره‌وری انرژی، توسعه صادرات ورق‌های گرم و سرد و کنترل هزینه‌های مالی

بررسی عملکرد «فولاد مبارکه» نشان می‌دهد که با وجود فشار هزینه‌ها و رکود نسبی در مصرف فولاد داخلی، شرکت با تمرکز بر بهره‌وری تولید، افزایش نرخ بهره‌وری انرژی، توسعه صادرات ورق‌های گرم و سرد و کنترل هزینه‌های مالی، موفق شده است تصویر باثباتی از وضعیت عملیاتی خود ارائه دهد. استمرار این مسیر می‌تواند در نیمه دوم سال، پایه‌ای برای جهش مجدد سودآوری و تثبیت جایگاه فولاد مبارکه به‌عنوان لیدر صنعت فولاد کشور باشد.

خبر خوش معاون اقتصادی و مالی گروه فولاد مبارکه برای سهام‌داران:

بازگشت ارزش سهام فولاد مبارکه به روزهای اوج خود و افزایش بازدهی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴

حامدحسین ولی‌بیک، معاون اقتصادی و مالی گروه فولاد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار اقتصادآنلاین، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، علی‌رغم شرایط رکودی حاکم بر بازار داخلی و اُفت قیمت‌های جهانی محصولات فولادی، فولاد مبارکه توانسته روند باثباتی در عملکرد عملیاتی خود حفظ کند.

وی در ادامه افزود: با وجود همه محدودیت‌ها، در بخش سودآوری، به دلیل افزایش نامتوازن هزینه‌های تولید نسبت به رشد درآمدها، سود فولاد مبارکه با کاهش مواجه شده که در ادامه به مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آن اشاره می‌شود.

افزایش هزینه‌های تولید و رشد محدود نرخ فروش منجر به کاهش حاشیه سود فولاد مبارکه شد

معاون اقتصادی و مالی گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: درآمد عملیاتی فولاد مبارکه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۶ درصد رشد داشته، اما بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی با افزایش ۳۷ درصدی همراه بوده است که این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و هزینه‌های حمل‌ونقل بوده است.

وی اذعان داشت: ثبات نرخ‌های فروش در شش‌ماهه نخست سال جاری، در شرایطی که نرخ نهاده‌های تولید به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند، موجب کاهش حاشیه سود فولاد مبارکه شده است.

ولی‌بیک تصریح کرد: تغییرات نرخ نهاده‌های اصلی تولید در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به شرح ذیل بوده است:

در مقابل، نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی عنوان داشت: ازآنجا‌که فروش محصولات فولاد مبارکه در بازار داخلی به‌صورت اعتباری انجام شده‌اند (۰.۵ درصد نقد و ۹۹.۵ درصد از طریق اعتبار اسنادی)، این شرکت برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود مجبور به استفاده از منابع مالی جایگزین شده است.

معاون اقتصادی و مالی گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: چنین شرایطی در کنار افزایش هزینه‌های تولید و رشد محدود نرخ فروش، از عوامل اصلی کاهش حاشیه سود فولاد مبارکه در شش‌ماهه نخست سال جاری به شمار می‌آید.

آغاز فعالیت مستقل شرکت فولاد و نورد سبا از ابتدای سال ۱۴۰۴

وی ادامه داد: از سوی دیگر، از ابتدای سال جاری در راستای چابک‌سازی و تقویت توان رقابتی واحدهای تولیدی گروه فولاد مبارکه، واحد «مجتمع فولاد و نورد پیوسته سبا» از مجموعه اصلی شرکت مادر تفکیک و به‌عنوان یک شرکت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

ولی‌بیک اضافه کرد: این اقدام، هرچند منجر به انتقال بخشی از سود فولاد مبارکه به شرکت جدید و در نتیجه کاهش سود خالص شرکت مادر نسبت به سال گذشته شده، اما در سطح کلان گروه فولاد مبارکه، گامی در مسیر شفاف‌سازی عملکرد، ارزش‌آفرینی بلندمدت و بهینه‌سازی ظرفیت‌های درون‌گروهی محسوب می‌شود.

عرضه ورق گرم فولاد و نورد پیوسته سبا با نماد HR (نازک) در بورس کالا

وی بیان داشت: شرکت فولاد و نورد پیوسته سبا اصفهان با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن محصول گرم در سال به‌واسطه کیفیت بالای محصولات تولیدی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ورق گرم فولادی در کشور محسوب می‌شود.

معاون اقتصادی و مالی گروه فولاد مبارکه گفت: این مجتمع دارای خطوط تولید آهن‌سازی، فولادسازی، ریخته‌گری و نورد پیوسته گرم است؛ محصولات تولیدی این مجتمع شامل ورق گرم با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر است که با نماد HR (نازک) در بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

فروش ۸۴۷ هزار تنی محصول در فولاد سبا

وی یادآور شد: این مجتمع در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۸۴۷ هزار تن محصولات فولادی شامل کلاف و ورق گرم تولید و به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش یافته است؛ در این دوره، درآمد عملیاتی مجتمع فولاد سبا معادل ۲۷۵ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال و سود خالص آن معادل ۶۴ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال شناسایی شده که نشان‌دهنده حاشیه سود خالص ۲۳ درصد است.

بازگشت ارزش سهام فولاد مبارکه به روزهای اوج خود و افزایش بازدهی برای سهام‌داران

ولی‌بیک تصریح کرد: بااین‌حال، سود خالص حاصل از عملکرد شرکت فولاد و نورد سبا در پایان سال مالی در صورت‌های مالی تلفیقی گروه لحاظ خواهد شد. در مجموع، با وجود چالش‌های بازار فروش محصولات و تغییرات ساختاری اخیر، شرکت همچنان بر اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها، مدیریت مؤثر موجودی‌ها و بهبود ترکیب محصولات از طریق توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر تمرکز دارد.

معاون اقتصادی و مالی گروه فولاد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، با توجه به شناسایی درآمدهای حاصل از پرتفوی سرمایه‌گذاری در پایان سال و بهبود نسبی وضعیت بازار محصولات فولادی، پیش‌بینی می‌شود روند سودآوری فولاد مبارکه در ماه‌های آتی با بهبود همراه باشد و منجر به بازگشت ارزش سهام به روزهای اوج خود و افزایش بازدهی برای سهام‌داران شرکت شود.

افت ۲۸ درصدی سود فولادی‌ها و زیان‌ده شدن چند شرکت بزرگ

به گزارش نبض بورس، بررسی عملکرد ۱۲ شرکت از زنجیره فولاد نشان می‌دهد که سود خالص این صنعت در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به بهار با کاهش ۲۸ درصدی مواجه شده است. محدودیت برق، افزایش نرخ انرژی و رشد بهای مواد اولیه از عوامل اصلی این افت عملکرد هستند.

۱۲ شرکت از زنجیره فولاد مورد بررسی قرار گرفتند. سود خالص این شرکت‌ها در بهار ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و در تابستان ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ به این ترتیب، سود تابستان نسبت به بهار ۲۸ درصد کاهش داشته است.

عمده کاهش مربوط به شرکت فولاژ بوده که سود خالص آن نسبت به بهار ۱۴۹ درصد کاهش یافته است. در مقابل، بیشترین افزایش سود مربوط به فولاد هرمزگان بوده است.

در مقایسه شش‌ماهه، سود خالص صنعت فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش سود مربوط به فولاژ و بیشترین افزایش مربوط به کویر گزارش شده است. همچنین شرکت‌های فولاژ، فخوز، فغدیر و فجهان در تابستان زیان‌ده بوده‌اند.

نکته مهم درباره فولاد مبارکه

نکته قابل‌توجه اینکه شرکت فولاد مبارکه واحد سبا را به‌عنوان یک واحد مستقل جدا کرده است. بنابراین سود فولاد مبارکه در واقع ۴۵ درصد کاهش نداشته و عدد واقعی حدود ۳۲ درصد افت بوده است.

علت کاهش سود صنعت فولاد چیست؟

عوامل متعددی باعث افت سودآوری صنعت فولاد در تابستان شده‌اند، ازجمله محدودیت برق در تابستان که باعث کاهش تولید شرکت‌ها نسبت به فصل بهار شد؛ خرید برق با نرخ‌های بالا که بهای تمام‌شده تولید را افزایش داد؛ افزایش قیمت مواد اولیه از جمله کنسانتره و گندله، به‌ویژه کنسانتره و کاهش قیمت‌های جهانی فولاد در بازارهای بین‌المللی.

