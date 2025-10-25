خبرگزاری کار ایران
رونمایی از ثبت اولین قرارداد فکتورینگ توسط بانک ملت/ وزیر اقتصاد: فکتورینگ راهکاری آینده‌نگر برای تأمین مالی زنجیره‌ای و بدون خلق نقدینگی است

رونمایی از ثبت اولین قرارداد فکتورینگ توسط بانک ملت/ وزیر اقتصاد: فکتورینگ راهکاری آینده‌نگر برای تأمین مالی زنجیره‌ای و بدون خلق نقدینگی است
آیین رونمایی از ثبت اولین قراردادهای واگذاری مطالبات (فکتورینگ) در سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزراى اقتصاد و صمت برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، دکتر سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این آیین که ذیل نوزدهمین جسله شواری ملی تامین مالی برگزار شد، با قدردانی ازاقدامات بانک ملت در راستای اجرایی سازی فکتورینگ اظهار امیدواری کرد این نوع تأمین مالی در شبکه بانکی کشور بیش از پیش توسعه یابد و افزود: روش تأمین مالی فکتورینگ به عنوان روشی آینده نگر نه تنها تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را تسریع می کند بلکه بدون خلق نقدینگی امکان تأمین مالی زنجیره ای را فراهم می سازد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اولویت نخست این وزارتخانه را تولید و سرمایه گذاری دانست و تحقق این امر را مستلزم وجود یک نظام مالی کارا، ارزان قیمت و در دسترس خواند و افزود: وجود ابزارهای متعدد، متکثر و ارزان قیمت، امکان بهره مندی از ظرفیت های مختلف ترازنامه ای را فراهم ساخته و دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را تسهیل خواهد کرد.

مسعود نصر اصفهانی، رییس هیات مدیره بانک ملت نیز در این جلسه تأمین مالی فکتورینگ را یکی از ابزارهای نوین و قدرتمند تأمین مالی خواند و افزود: در این روش پرداخت تسهیلات در مکان مناسب انجام و امکان نظارت دقیق فراهم می شود.

رییس هیأت مدیره بانک ملت، عدم خلق پول را از ویژگی های کلیدی این روش دانست و افزود: در این روش منابع مالی در چرخه تولید باقی مانده و فکتورینگ به دلیل عدم خلق پول می تواند به عنوان ابزاری برای کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به سهمیه ۴ همتی بانک ملت برای استفاده از ابزار فکتورینگ، از آمادگی این بانک برای افزایش سهمیه و توسعه این ابزار خبر داد.

این گزارش حاکی است، نخستین فقره تأمین مالی از طریق فکتورینگ به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد ریال توسط بانک ملت و بین شرکت های پی و پل جنوب به عنوان پیمانکار و حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به عنوان کارفرما ثبت شده است و سرآغاز فصل جدید در نظام تأمین مالی کشور است.

 

