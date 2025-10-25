برندگان خوش شانس قرعه کشی جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت مشخص شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، سی و هشتمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک که روز اول اردیبهشت ماه امسال شروع شده، روز دوشنبه 31 شهریورماه به پایان رسید و قرعه کشی این جشنواره روز چهارشنبه 23 مهرماه با حضور اعضای هیأت نظارت بر قرعه کشی بانک ها شامل نمایندگان بانک مرکزی و دادستان کل کشور برپا شد تا برندگان این جشنواره با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه مشخص شوند.

بر اساس این گزارش، بانک ملت به پاس قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران قرض الحسنه، در جشنواره سی و هشتم، 1404 جایزه نقدی 250 میلیون تومانی، 4404 جایزه نقدی 25 میلیون تومانی و بیش از 415 هزار جایزه 500 هزار تومانی در نظر گرفته است که اسامی برندگان قرعه کشی و واریز جوایز از طریق سایت و پیامک به برندگان اعلام خواهد شد.

سیدکاظم چاوشی، نایب رییس هیأت مدیره بانک ملت در این مراسم با قدردانی از تمامی کارکنان این بانک در راستای جذب منابع قرض الحسنه و برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم نیکو و خیر اظهار داشت: منابع جذب شده در راه صحیح و برای گره گشایی از مشکلات مردم مصرف شده است.

نایب رییس هیأت مدیره با اشاره به جایگاه نخست بانک ملت در زمینه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اظهار داشت: بانک ملت بیش از 102 درصد از تعهدات خود را در زمینه تسهیلات ازدواج ایفا کرده است.

وی با اشاره به این نکته که منابع قرض الحسنه ریالی بانک ملت با ثبت47 درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته در پایان شهریورماه 1،432 هزار میلیارد ریال بوده است، اظهار داشت: مانده تسهیلات قرض الحسنه این بانک در نیمه نخست سال به مبلغ 1،911 هزار میلیارد ریال رسیده است و این بدان معناست که نزدیک به 500 هزار میلیارد ریال از سایر سرفصل های قرض الحسنه نظیر جاری در این زمینه مصارف داشته است که نشان از عزم جدی و پیشتازی بانک ملت در گره گشایی از مشکلات مردم دارد.

بر اساس این گزارش، در این دوره از جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت 4،209،132 حساب مشمول شرکت در قرعه کشی بودند که بیش از 10 درصد این تعداد معادل 421،000 نفر برنده جوایز نقدی شدند.

