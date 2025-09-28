نیروگاه خورشیدی کروز افتتاح شد
شرکت صنایع تولیدی کروز موفق شد بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی شهر تهران را در کارخانه شماره ۲ خود افتتاح کند. این مراسم با حضور معاون امور مناطق برق شمالغرب تهران، مدیر منطقه برق آزادی و جمعی از مدیران شرکت برگزار شد.
فاز نخست این پروژه با موفقیت به پایان رسیده و نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی هماکنون وارد مدار شده است. این دستاورد بزرگ به صورت کامل توسط توان داخلی شرکت کروز طراحی و اجرا شده است و گامی ارزشمند در مسیر خودکفایی انرژی و حرکت به سوی منابع تجدیدپذیر به شمار میرود.
شرکت صنایع تولیدی کروز با ۱۴ هزار نفر نیروی انسانی و تولید سالانه بیش از ۵۰ میلیون قطعه، همواره پیشگام نوآوری و توسعه در صنعت کشور بوده است. بهرهگیری از انرژی پاک نیز بخشی از سیاستهای کلان شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی، حفاظت از محیطزیست و توسعه پایدار است.
با اجرای فاز نخست نیروگاه خورشیدی، انتظار میرود سالانه بیش از ۱۴ تن آلایندگی دیاکسیدکربن و ۴۳ تن آلایندگی دیاکسید گوگرد کاهش یابد و بیش از ۳۶۰ هزار لیتر گازوئیل صرفهجویی شود. این اقدام نهتنها به حفظ منابع طبیعی کشور کمک میکند، بلکه نقشی کلیدی در تداوم تولید پایدار و افزایش اعتبار کروز بهعنوان الگوی شرکت صنعتی دوستدار محیطزیست خواهد داشت.