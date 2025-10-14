به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در نشست با اعضای هیئت‌مدیره جدید کانون سراسری نمایندگان بر ضرورت انسجام، همدلی و هم‌افزایی در شبکه نمایندگی بیمه ایران تأکید کرد و گفت: امیدوارم ترکیب جدید منشأ وفاق و همدلی در شبکه نمایندگی بیمه ایران باشد و در مسیر تقویت اتحاد در شرکت سهامی بیمه ایران گام‌های مؤثری بردارد.

وی با بیان اینکه بیمه ایران برخلاف دیگر شرکت‌های بیمه، هیچ‌گونه دخالتی در انتخابات کانون سراسری نمایندگان نداشته و این فرآیند را به‌طور کامل به خود نمایندگان سپرده است؛ افزود: استقلال و بلوغ صنفی نمایندگان از سرمایه‌های ارزشمند شرکت است و مدیریت ارشد بیمه ایران با احترام کامل به این استقلال، بر تعامل و ارتباط سازنده با انجمن‌های صنفی و نمایندگان سراسر کشور تأکید دارد.

جباری با ابراز خرسندی از حضور فعال نمایندگان بیمه ایران در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: حضور پررنگ و اثرگذار شبکه نمایندگی در فضای رسانه‌ای یک مزیت است اما در این راستا از فضاهای زرد و غیرحرفه‌ای باید پرهیز شود تا جایگاه و برند بیمه ایران حفظ شود.

مدیرعامل بیمه ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه راهبردی این شرکت در اقتصاد کشور اظهار داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌روشنی به این نتیجه اذعان دارد که بیمه ایران یک شرکت بزرگ و مؤثر در پیشبرد اقتصاد ملی است. البته باید محدودیت‌ها را نیز بشناسیم و بپذیریم تا بتوانیم مسیر اصلاح و رشد را با واقع‌نگری پیش ببریم.

وی با اشاره به عملکرد چشمگیر شرکت در سال گذشته گفت: برآورد اولیه ما برای سال گذشته حدود ۷۰ همت حق‌بیمه بود اما خوشبختانه بیمه ایران توانست بیش از ۱۰۰ همت حق‌بیمه تولید کند و در همین دوره حدود ۶۴ همت خسارت نیز پرداخت شد و این دستاورد حاصل تلاش جمعی کارکنان و شبکه نمایندگی است.

جباری با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه از اولویت‌های اصلی شرکت است؛ افزود: افزایش سرمایه بیمه ایران یک دستاورد تاریخی خواهد بود و قطعاً بر توانگری مالی و ظرفیت نگهداری ریسک شرکت تأثیر مستقیم دارد. توانگری مالی بالا، یکی از ابزارهای رقابتی مهم بیمه ایران در بازار بیمه کشور است.

وی شبکه نمایندگی را یکی از ابزارهای مهم رقابتی شرکت دانست و گفت: یکی از مزیت‌های بزرگ بیمه ایران، برخورداری از شبکه نمایندگان توانمند و متعهد در سراسر کشور است که نقش مهمی در توسعه بازار و خدمت‌رسانی ایفا می‌کنند.

جباری با اشاره به فعالیت مداوم بیمه ایران در شرایط دشوار کشور، یادآور شد: بیمه ایران حتی در زمان جنگ12 روزه نیز فعال بود و با ایفای نقش‌های مثبت خود توانست آبروی صنعت بیمه کشور را حفظ کند. از تلاش همه کارکنان و نمایندگان در آن دوران دشوار قدردانی می‌کنم.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به استقبال بیمه‌گذاران بزرگ از همکاری با این شرکت افزود: امروز اکثر بیمه‌گذاران بزرگ کشور ترجیح می‌دهند با بیمه ایران کار کنند و بازگشت پالایشگاه‌ها و هلدینگ خلیج فارس به بیمه ایران، نشانه‌ای از اعتماد بازار و سربلندی این برند ملی است.

وی در ادامه به تشریح چشم‌اندازهای شش‌گانه بیمه ایران پرداخت و گفت: ارائه خدمت بی‌نظیر به بیمه‌گذاران و مشتریان، حضور قوی و حرفه‌ای در بازار بیمه، انجام کار تخصصی و فنی، تعامل سازنده با ذی‌نفعان، توانمندسازی شبکه نمایندگی و توجه ویژه به سرمایه انسانی از ارکان اصلی مسیر آینده بیمه ایران است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان با اشاره به لزوم آموزش مهارت‌محور در شبکه نمایندگی و اهمیت ارتقای سرمایه انسانی، تأکید کرد: تحول و دگرگونی در بیمه ایران امروز ملموس است و شعار زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست برای بیمه ایران تنها یک شعار نیست؛ بلکه راهبردی برای حرکت دائمی، تحول و تعالی است.

