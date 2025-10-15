مرکز نوآوری بیمه معلم میزبان استارتاپهای اینشورتک شد
رویداد «دوشنبههای استارتاپی» که از اردیبهشتماه سال جاری با هدف شناسایی و جذب استارتاپهای فعال در حوزه بیمه برگزار شد، پس از طی چندین مرحله منتورینگ و ارزیابی توسط مرکز نوآوری بیمه معلم و صندوق نوآوری و شکوفایی در روز هفتم مهرماه در حوزه بیمه به ایستگاه نهایی خود رسید.
به گزارش به نقل از روابطعمومی بیمه معلم، این برنامه که با هدف تقویت ارتباط میان استارتاپها و سرمایهگذاران برگزار شد، فرصتی ایجاد کرد تا استارتاپها بتوانند با طرح ایدههای خود به صورت «پیچدک»، تسهیلگر جذب سرمایه شوند.
در این رویداد نهایی، استارتاپهای منتخب که ایدههایشان طی ماههای گذشته غربالگری و بررسی شده بود، به ارائه دستاوردهای خود پرداختند.
در پایان نیز چهار استارتاپ برگزیده معرفی شدند که با تکمیل مراحل منتورینگ، آماده عقد قرارداد و جذب سرمایهگذاری توسط بیمه معلم هستند.
محمدرضا میری مدیرمرکز نوآوری بیمه معلم در جریان این رویداد، ضمن تأکید بر اهمیت آشنایی استارتاپها با فرآیندهای بیمه، گفت: این رویداد فرصتی مغتنم برای معرفی ایدههای نوآورانه و جذب سرمایه در صنعت بیمه است. در شرایطی که بسیاری از تیمها با فرآیندها، آییننامهها و رگولاتورهای بیمه آشنایی کافی ندارند، نیاز است ابتدا با ساختار و فرآیندهای صنعت آشنا شوند تا بتوانند ایدههای سودآور ارائه دهند.
او همچنین خبر داد: پس از این رویداد، با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک فناوری پردیس و معاونت علمی، برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای بیشتر به منظور جذب و حمایت از استارتاپها در حوزه بیمه در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم با تمام توان مسیر پیش روی استارتاپهای بیمهای را برای فعالیت هر چه بیشتر و مستمرتر هموار کنیم.
استارتاپهای حاضر در این رویداد شامل شرکتهایی با تمرکز بر تحلیل داده برای مدیریت ریسک، شخصیسازی معاملات بیمهای، جلوگیری از تقلب در بیمه، فروش بیمه عمر با بازاریابی شبکهای و پایش رفتار رانندگان بودند که راهکارهای فناورانه خود را معرفی کردند.