پنج میلیون مشارکت، ۲۰۰ همت تسهیلات؛ روایت موفقیت‌های طرح مهربانی ملی

پنج میلیون مشارکت، ۲۰۰ همت تسهیلات؛ روایت موفقیت‌های طرح مهربانی ملی
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر نقش طرح مهربانی در تحقق بانکداری نوین و مردم‌مدار، اظهار داشت: نگاه حاکم بر بانک ملی، نگاه رفع تکلیف نیست؛ بلکه نگاه حل مسئله و ارائه راه‌حل‌های واقعی برای بهبود کیفیت زندگی مردم است. مأموریت ما کاهش دغدغه‌های هم‌میهنان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات مالی کارآمد و فراگیر است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در آیین گرامیداشت دومین سالگرد اجرای طرح مهربانی بانک ملی که باحضور مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، و جمعی از مدیران ارشد بانک ملی برگزار شد، با اشاره به رشد چشمگیر شاخص‌های عملکردی این طرح، اظهار داشت: به لطف همدلی همکاران، منابع طرح مهربانی از ۳۰۰ همت فراتر رفته و تاکنون بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار نفر از هم‌میهنان در این طرح مشارکت داشته‌اند. همچنین بیش از ۲۰۰ همت تسهیلات پرداخت شده است.

وی با تأکید بر دیجیتالی بودن کامل فرآیندها افزود: تمامی مراحل از ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات به‌صورت غیرحضوری و از طریق اپلیکیشن بام انجام می‌شود. این امر نشان‌دهنده توانمندی بانک در پیاده‌سازی عملی الگوی گذار از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال است.

مدیرعامل بانک ملی ایران، طرح مهربانی ملی را حاصل یک رویکرد جمعی و برنامه‌ریزی دقیق دانست و تصریح کرد: تیم‌های تخصصی بانک با تمرکز بر نیازهای واقعی جامعه، محصولی را خلق کردند که ضمن کاهش مراجعات حضوری، موجب افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مشتریان شده است. این اعتماد، سرمایه‌ای ارزشمند برای بانک ملی محسوب می‌شود که باید با جدیت از آن پاسداری کرد.

نجارزاده با اشاره به به‌روزرسانی مستمر طرح خاطرنشان کرد: طرح مهربانی، برنامه‌ای مقطعی نیست، بلکه حرکتی پایدار و پویاست که متناسب با نیازهای روز جامعه و انتظارات مشتریان توسعه می‌یابد.

وی افزود: بانک ملی با اتکا به تجربه این طرح، گام‌های مؤثری در مسیر ارائه محصولات هوشمند و خدمات مالی نوآورانه برداشته است تا نقش خود را به‌عنوان بانکی ملی، مدرن و مردم‌مدار به بهترین شکل ایفا کند.

در پایان، مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن قدردانی از تلاش همکاران بانک و همراهی مشتریان، ابراز امیدواری کرد: سال‌های آینده، سالگرد «طرح مهربانی ملی» به عنوان نمادی از خدمت‌رسانی صادقانه، کارآمد و فناورانه به مردم، جشن گرفته شود. بانک ملی ایران همواره در کنار مردم و در خدمت رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
