شرکت صنایع غذایی مهیا پروتئین یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی درخور در همایش ملی غذا و دارو در روز جهانی غذا موفق به دریافت تندیس ارزشمند برند برگزیده در صنایع غذایی شد. این عنوان، حاصل بیش از سه دهه تلاش مستمر، پایبندی به استانداردهای جهانی و نگاه مسئولانه به سلامت جامعه است؛ رویکردی که مهیا را به یکی از پیشگامان صنعت پروتئین کشور تبدیل کرده است.

مهیا؛ برندی بر پایه سلامت، اعتماد و اصالت

مهیا پروتئین از ابتدای فعالیت خود، سلامت و ایمنی غذایی را در مرکز مأموریت سازمانی قرار داده و با تکیه بر اصول علمی و اخلاقی، مسیر رشد خود را بر پایه تولید محصولات سالم، ایمن و باکیفیت بنا کرده است.

در سال‌هایی که مفهوم «سلامت غذا» در کشور هنوز به‌صورت فراگیر مطرح نبود، مهیا با نگاهی پیش‌رو، زنجیره‌ای یکپارچه از دامداری، فرآوری، کنترل کیفی و توزیع سرد را شکل داد تا محصول نهایی، از مزرعه تا سفره، در بالاترین سطح استاندارد جهانی حفظ شود.

این رویکرد باعث شد برند مهیا، نه‌تنها به‌عنوان تولیدکننده‌ای صنعتی، بلکه به‌عنوان نماد اعتماد مصرف‌کننده ایرانی شناخته شود؛ برندی که انتخاب آن، همواره مترادف با اطمینان از سلامت، اصالت و شفافیت بوده است.

جایزه‌ای در تراز ملی؛ تأیید مسیر علمی و اخلاقی

دریافت تندیس «برند تولیدی برتر» در همایش ملی غذا و دارو، تأییدی دوباره بر رویکرد علمی، نوآورانه و مسئولیت‌محور مهیا پروتئین است. در این ارزیابی ملی، شاخص‌هایی همچون کیفیت و سلامت محصول، نظام کنترل کیفی، مسئولیت اجتماعی، شفافیت در برچسب‌گذاری، نوآوری در تولید، و رعایت الزامات زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

سلامت، مأموریت همیشگی مهیا

در مهیا پروتئین، مفهوم «سلامت» صرفاً به سلامت محصول محدود نمی‌شود. این ارزش بنیادی، از مزرعه تا سفره در همه لایه‌های این برند جاری است. تیم‌های دامپزشکی و کنترل کیفی مهیا با توجه به رعایت استانداردهای بهداشتی بین‌المللی بصورت مستمر فرآیندها را ارزیابی کرده و با بهره‌گیری از دانش روز و تجهیزات پیشرفته، اطمینان می‌دهند که هر محصول مهیا، نتیجه تلفیق علم، تجربه و مسئولیت‌پذیری است.

مهیا پروتئین بعنوان اولین دارنده گرید A+ در فراورده های پروتئینی از سازمان دامپزشکی کشور و همچنین تنها مجموعه دارای کد IR صادراتی درصنعت پروتئین ایران میباشد که موفق به دریافت گواهینامه‌های بین‌المللیISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)، ISO 9001 (مدیریت کیفیت) ، ISO 14001 (مدیریت زیست‌محیطی) و HACCP (تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی) شده است.

از تولید تا فرهنگ‌سازی

مهیا پروتئین بعنوان عضوی از زنجیره سلامت جامعه، در مسیر تغییر فرهنگ تغذیه سالم گام برداشته است. این شرکت در سال‌های اخیر با همکاری با نهادهای علمی و حمایت از پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه تغذیه و ایمنی غذایی، نقش فعالی در ترویج فرهنگ مصرف آگاهانه ایفا کرده است.

مهیا؛ نماد استاندارد و توسعه پایدار

در سال‌های اخیر، مهیا پروتئین توانسته است با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در حوزه فرآوری، توانسته کیفیت و ماندگاری محصولات خود را به سطح برندهای بین‌المللی نزدیک کند. همچنین، پایبندی به اصول توسعه پایدار از طریق کاهش ضایعات، بهینه‌سازی مصرف انرژی، بخشی از سیاست‌های کلان این شرکت در راستای مسئولیت محیط‌زیستی است.

نگاه به آینده

در پایان این رویداد، مدیران و کارشناسان حاضر در همایش ملی غذا و دارو، ضمن تبریک به شرکت صنایع غذایی مهیا پروتئین، از نقش این برند در ارتقای سطح سلامت غذایی کشور قدردانی کردند. تندیس «برند برتر صنایع غذایی» در روز جهانی غذا نه تنها دستاوردی برای مهیا، بلکه نشانه‌ای از رشد تفکر سلامت‌محور در قبال سلامت مردم، اعتماد مصرف‌کنندگان و آینده صنعت پروتئین ایران است.

