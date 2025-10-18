خبرگزاری کار ایران
بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از غرفه بانک رفاه کارگران در بخش نمایشگاهی مسابقات ملی مهارت

بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از غرفه بانک رفاه کارگران در بخش نمایشگاهی مسابقات ملی مهارت
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از غرفه بانک رفاه کارگران در بخش نمایشگاهی بیست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت در اصفهان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی در این بازدید از حمایت‌های بانک رفاه کارگران از توسعه مهارت‌آموزی در کشور قدردانی کرد. 

دکتر میدری توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را راهکار اثربخش در کاهش نرخ بیکاری برشمرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های بانک رفاه کارگران شاهد گسترش این آموزش‌ها در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم باشیم.

بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از غرفه بانک رفاه کارگران در بخش نمایشگاهی مسابقات ملی مهارت

آقای اله‌مرادی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان نیز طی سخنانی در این بازدید گزارشی از مهم‌ترین اقدامات این بانک در راستای حمایت از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و ارائه خدمات به فعالان آموزش‌های مهارتی ارائه کرد.

شایان ذکر است، بیست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت با حمایت و مشارکت بانک رفاه کارگران در شهر اصفهان در حال برگزاری است. این مسابقات با شعار "مسابقات ملی مهارت، جشن توانایی، خودباوری و خلاقیت نسل تازه‌ای از سازندگان ایران" برای نخستین بار به‌صورت متمرکز از ۲۴ تا ۲۸ مهر برگزار می‌شود و بانک رفاه در راستای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه آموزش‌های مهارتی در کشور حضور فعالی در این رویداد دارد.  

بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از غرفه بانک رفاه کارگران در بخش نمایشگاهی مسابقات ملی مهارت این بانک از طریق برپایی غرفه در بخش نمایشگاهی رویداد در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، ضمن معرفی مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های خود در راستای حمایت از فعالان آموزش‌های مهارتی، برخی از خدمات و محصولات نوین تامین مالی ویژه مراکز و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

 

