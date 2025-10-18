رادیوچاد شماره ۱۲؛
مرور تازهترین دستاوردهای شرکت چادرملو در مسیر توسعه پایدار
در دوازدهمین شماره «رادیوچاد»، جدیدترین خبرها و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مرور شد؛ از حضور پررنگ در نمایشگاه متافو تبریز و تقدیر مسئولان تا کسب تندیس ویژه مسئولیتپذیری اجتماعی و ثبت عملکرد مالی درخشان تا پایان شهریور ۱۴۰۴.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو؛ حضور پررنگ چادرملو در بیستودومین نمایشگاه متافو تبریز، بازدید وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، همراه با تقدیر نمایندگان مجلس، بیش از پیش جایگاه کلیدی چادرملو در صنعت فولاد کشور را به رخ میکشد.
کسب تندیس ویژه هشتمین اجلاس ملی مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، به پاس تعهد چادرملو به محیطزیست، اجرای پروژههای سبز و فعالیتهای اجتماعی.
چادرملو زیر ذرهبین رسانهها
چادرملو با برنامهریزی اکتشافی دقیق و توسعه زیرساختها، زنجیره ارزش خود را به شبکهای هماهنگ و پایدار تبدیل کرده است.
عملکرد مالی مناسب تا پایان شهریور ۱۴۰۴، جایگاه این شرکت را به عنوان یکی از پایههای اصلی زنجیره تأمین فولاد کشور تثبیت کرده است.
