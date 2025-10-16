صوده رحیمی؛ از آشپزخانه خانگی تا آموزش آنلاین کیک و شیرینی در قشم



او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرد و در ابتدا کیک‌های تولد را برای دوستان و آشنایان می‌پخت. از سال ۱۳۹۲ به صورت رسمی سفارش دریافت کرد و به مرور زمان، دامنه فعالیت‌هایش گسترش یافت. تمرکز اولیه‌ی او بر روی کیک‌های تولد بود، اما با افزایش تجربه، سفارش‌ها به کیک‌های عروسی و دکوراتیو نیز توسعه پیدا کرد.

بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، صوده رحیمی هیچ دوره تخصصی رسمی را نگذرانده بود و بیشتر از طریق تجربه عملی و مشاهده ویدئوهای آموزشی موجود در فضای مجازی مهارت‌های خود را ارتقا داد. در سال ۱۳۹۶، یک دوره کوتاه‌مدت آموزشی را پشت سر گذاشت که به گفته‌ی خودش تأثیر چندانی بر روند یادگیری او نداشت. او می‌گوید:

آغاز کارم با امکانات محدود بود، اما علاقه و پشتکار باعث شد مسیرم را ادامه بدهم و یادگیری را متوقف نکنم



از اوایل سال ۱۳۹۷، همسر صوده رحیمی نیز به فعالیت‌های او پیوست و مسئولیت طراحی و اجرای ساختار کیک‌های دکوراتیو را بر عهده گرفت. از آن زمان، تمرکز فعالیت‌های این زوج بر روی کیک‌های خاص و مراسمی بیشتر شد و تلاش کردند طرح‌هایی با جزئیات هنری‌تر و مطابق با سفارش مشتریان ارائه دهند. فعالیت آن‌ها ابتدا در آشپزخانه منزل آغاز شد، اما از سال ۱۳۹۹ با تأسیس کارگاه کوچکی بر پشت‌بام خانه، امکان تولید سفارش‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تر فراهم گردید. این کارگاه به تدریج به مرکز اصلی فعالیت و آموزش آن‌ها تبدیل شد.

از سال ۱۴۰۰، صوده رحیمی به تدریس خصوصی در زمینه کیک و شیرینی‌پزی پرداخت و تجربه‌های خود را به علاقه‌مندان منتقل کرد. او از سال ۱۴۰۴ نیز دوره‌های آموزش آنلاین خود را آغاز کرده است که به افراد علاقه‌مند در سراسر کشور امکان می‌دهد به صورت مجازی از روش‌های حرفه‌ای او بهره‌مند شوند. این آموزش‌ها شامل تکنیک‌های پخت و طراحی کیک و شیرینی است.

عبور از مرز یک میلیون دنبال کننده در اینستاگرام

فعالیت‌های صوده رحیمی در شبکه‌های اجتماعی نیز قابل توجه است. تعداد دنبال‌کنندگان او در فضای مجازی از یک میلیون نفر فراتر رفته و این حضور گسترده، فرصت ارتباط مستقیم با علاقه‌مندان و انتقال تجربه‌های آموزشی را برایش فراهم کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند نمونه کارها و آموزش‌های او را از طریق صفحه رسمی اینستاگرامش دنبال کنند:

[اینستاگرام صوده رحیمی]

صوده رحیمی دارای سه فرزند (دو دختر و یک پسر) است و خانواده نقش مهمی در روند فعالیت‌های حرفه‌ای او ایفا می‌کنند. همکاری خانوادگی، پشتکار، و ترکیب تجربه با آموزش مداوم، از جمله عوامل موفقیت او در مسیر حرفه‌ای‌اش به شمار می‌رود.

فعالیت‌های صوده رحیمی در قالب نمونه‌ای از کسب‌وکارهای خانگی فعال در حوزه کیک و شیرینی‌پزی در ایران قابل توجه است. تجربه او نشان می‌دهد که توسعه چنین فعالیت‌هایی نیازمند ترکیب مهارت عملی، یادگیری مستمر و استفاده از فضای دیجیتال برای ارتباط با مخاطبان است.

با گذشت بیش از یک دهه از آغاز فعالیت، صوده رحیمی توانسته است با ترکیب آموزش خصوصی، تولید محتوا در فضای مجازی و توسعه مهارت‌های طراحی کیک، جایگاه خود را در میان فعالان حوزه پخت و طراحی کیک در جنوب ایران تثبیت کند.

