خدمت چک امن دیجیتال حقوقی از سوی بانک رفاه کارگران پیادهسازی شد
با هدف بهبود سرعت، دقت و امنیت چکهای اشخاص حقوقی، خدمت "چکاد حقوقی(چک امن دیجیتال حقوقی)" از سوی بانک رفاه کارگران پیادهسازی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این خدمت جدید به منظور کاهش مخاطرات و کاستیهای موجود در فرایندهای چک کاغذی پیادهسازی و در حال حاضر از طریق سامانه "فرارفاه" بانک رفاه کارگران قابل ارائه به مشتریان حقوقی این بانک است.
بر اساس این گزارش، چک امن دیجیتال حقوقی (چکاد حقوقی) از سوی شرکت (شخص حقوقی) و از حساب بانکی رسمی آن صادر میشود و دارای مهر شرکت و امضای صاحبان امضای مجاز است.
تمامی خدمات مربوط به چک دیجیتال حقوقی اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور برگه چک، وصول، انتقال و عودت چک، مشاهده چکهای دریافتی و صادر شده و استعلام چک به صورت الکترونیک و در بستر سامانه مدیریت عملیات یکپارچه نظارت بر حساب سازمانها (معین) و برنامه "فرارفاه" انجام میشود.
برای بهرهمندی از خدمت چکاد حقوقی لازم است در ابتدا تمام امضاداران مجاز شرکت، از طریق اپلیکیشن برنامه مذکور (فرارفاه) شخصی حقیقی را به عنوان نماینده شرکت برای انجام فعالیتهای مرتبط به چک معرفی کند، پس از تائید نماینده توسط تمام امضاداران در این برنامه، نماینده از طریق سامانه مدیریت عملیات یکپارچه نظارت بر حساب سازمانها(معین) فعالیتهای مرتبط به چک را انجام میدهد. تمام درخواستهای ثبت شده توسط نماینده مستلزم تائید امضادران مجاز شرکت است.
"داشتن حساب جاری با امکان صدور دسته چک"، "نصب و فعالسازی برنامه فرارفاه (نئو بانک) برای انجام فعالیت توسط امضاداران مجاز شرکت"، "نصب و فعالسازی برنامه «هامون» برای ثبت امضای دیجیتال نماد بانک مرکزی"، "دریافت توکن مهر سازمانی از شرکت فرادیس البرز برای درج مهر شرکت/سازمان" و "نصب نرمافزار RefahElectronicChequeToken برروی سیستم" پیشنیازهای استفاده از خدمت چک امن دیجیتال حقوقی بانک رفاه کارگران هستند.