کسب رتبه برتر دانشگاه علمی کاربردی فولاد خوزستان در بین دانشگاه های علمی کاربردی استان

کسب رتبه برتر دانشگاه علمی کاربردی فولاد خوزستان در بین دانشگاه های علمی کاربردی استان
دانشگاه علمی کاربردی شرکت فولاد خوزستان حائز رتبه برتر در بین دانشگاه های علمی کاربردی استان خوزستان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولادخوزستان، در مراسمی که روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور حبیب فضل الله پور معاون سیاسی استاندار خوزستان، علی‌حسین حسین‌زاده رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، کیانوش بهرهی رئیس دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی استان خوزستان و اکبر حیدری رئیس سازمان بسیج اساتید استان خوزستان در دانشگاه جامع علمی و کاربردی خوزستان برگزار شد، از غلامرضا احمدنیا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت فولاد خوزستان به پاس کسب رتبه برتر در میان مراکز آموزش علمی کاربردی استان و فرشید نعمت‌پور کارمند واحد آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد خوزستان به عنوان کارمند برتر در سال ۱۴۰۳ تجلیل به عمل آمد.

مرکز آموزش علمی‌ کاربردی شرکت فولاد خوزستان با مدیریت غلامرضا احمدنیا توانسته است با تکیه بر ظرفیت‌های محلی، ارتباط موثر با صنایع منطقه و اجرای دوره‌های مهارت‌محور، جایگاه ممتازی در سطح استان بدست آورد.

گفتنی است، در این آیین مسئولان استانی با اهدای لوح برتر از تلاش ها و دستاوردهای این دانشگاه در حوزه آموزش، پژوهش و مهارت افزایی قدردانی نمودند.

