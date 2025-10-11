آغاز مجدد فراخوان بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد خوزستان، ادامه روند اعطای تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان آغاز و تاکنون دو هزار و ۸۰۰ تن از بازنشستگان شرکت، تسهیلات خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت نموده‌اند.

در همین راستا، از اردیبهشت‌ ماه سال جاری از واجدین شرایط برای تکمیل پرونده دعوت به‌عمل آمده و تا پایان خرداد ماه سال جاری، ۴۰۰ پرونده تشکیل گردید.

با وجود اینکه در ابتدای تیرماه، قرار بود پرداخت تسهیلات برای پرونده‌های تکمیل شده آغاز شود به دلیل جنگ ۱۲ روزه و مشکلات سیستمی بوجود آمده برای بانک سپه، پرداخت تسهیلات به تعویق افتاد، اما پس از رفع مشکلات ذکر شده تا مورخ ۵ مهرماه پرداخت وام انجام پذیرفت. همچنین در ادامه این فرآیند، حدود ۴۰۰ تن دیگر از بازنشستگان واجد شرایط دعوت به عمل آمد که در تاریخ ۱۵ الی ۱۷ تیرماه به سالن چند منظوره منازل سازمانی شرکت مراجعه نموده و مدارک مورد نیاز از آنان برای تشکیل پرونده دریافت شد.

به گفته رئیس امور بازنشستگی کارکنان فولاد منطقه خوزستان و به نقل از رئیس بانک سپه شعبه فولاد خوزستان، طبق برنامه پیش بینی شده، قرار است پس از استعلام و ثبت اطلاعات متقاضیان در سیستم بانک، حداکثر تا ۲ هفته دیگر (در ابتدای آبان ماه) تسهیلات بازنشستگان پرداخت شود.

بر پایه این گزارش، برای رفاه حال آن دسته از بازنشستگان که خارج از استان خوزستان زندگی می‌کنند، با هماهنگی واحد امور بازنشستگی کارکنان و مجموعه امور اداری فولاد خوزستان و بانک سپه، ۵ شهر بر اساس جمعیت بازنشستگان ساکن خارج از استان هدف‌گذاری شد. بر این اساس در سال ۱۴۰۳ ساکنین استان‌های اصفهان، تهران و البرز با مراجعه به مراکز منتخب یادشده در آن شهرها، تسهیلات آنان پرداخت شد.

همچنین برای بازنشسته‌های ساکن شهرهای شیراز و مشهد مقدس در آبان ماه سال جاری برای تشکیل پرونده، اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

گفتنی است، بازنشستگان از چگونگی زمان بندی، دسته بندی و در نهایت اعطای تسهیلات ابراز خرسندی نموده و این اقدام شرکت فولاد خوزستان را بسیار قابل تقدیر برشمردند.

