به گزارش خبرنگار ایلنا، انتخابات هیئت‌ مدیره انجمن واردکنندگان برنج با مشارکت چشمگیر 100 درصدی از ۱۰۱ شرکت واجد شرایط، روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه برگزار شده است. از میان ۱۸ کاندیدا، ۷ نفر به عنوان اعضاء اصلی و ۳ نفر به عنوان اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره برگزیده شدند.

همچنین ابوذر قلندری به عنوان بازرس اصلی این انجمن معرفی شد. تعیین ترکیب نهایی هیئت‌رئیسه انجمن (رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار) نیز موکول به جلسه فردا شده است.

گفتنی است؛ در این دوره از انتخابات، ۱۸ نفر برای کسب کرسی‌های هیئت‌مدیره رقابت کردند که در پایان رأی‌گیری، ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۳ نفر به عنوان اعضای علی‌البدل این انجمن انتخاب شدند.

در بخش نظارت نیز ابوذر قلندری به عنوان بازرس اصلی و آوات تیموری به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

انتهای پیام/