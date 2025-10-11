خبرگزاری کار ایران
شرکت پتروشیمی فن‌آوران در مسیر تحقق چشم‌انداز و تعالی سازمانی و پیشروی در زنجیره تولید متانول، اسید استیک و محصولات پایین‌دستی، موفق به استقرار سه استاندارد کلیدی بین‌المللی در حوزه‌های مدیریت ریسک، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری شد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ این دستاورد در سال ۱۴۰۳، با اجرای دقیق برنامه‌های طرح‌ریزی، بسترسازی و فرهنگ‌سازی سازمانی و تحت نظارت اداره برنامه‌ریزی و توسعه (بخش تضمین کیفیت)، به ثمر رسید. ممیزی خارجی این استانداردها توسط تیم تخصصی بین المللی آرین توف پاسارگاد انجام شد و طی آن، اثربخشی سیستم‌های مدیریتی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

در این ممیزی، علاوه بر بررسی سه استاندارد جدید، تمدید هفت استاندارد بین‌المللی پیشین نیز صورت پذیرفت:

ISO 9001: مدیریت کیفیت

ISO 14001: مدیریت محیط زیست

ISO 45001: مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

ISO 50001: مدیریت انرژی

ISO 29001: مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

HSE-MS: سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

نظام 5S: نظام آراستگی محیط کار

 

استانداردهای جدید استقرار یافته:

1. ISO 31000 – مدیریت ریسک

 

2. ISO 30401 – مدیریت دانش

 

3. ISO 56001 – مدیریت نوآوری

 

کسب و استقرار این گواهینامه‌ها، گواهی روشن بر بلوغ سازمانی، رویکرد آینده‌نگرانه و عزم راسخ مدیریت در مسیر بهبود مستمر و تعالی عملکرد است. این موفقیت، نقطه عطفی در توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری، ریسک‌پذیری هوشمندانه و نوآوری مستمر به‌شمار می‌رود.

امید است با بهره‌گیری مؤثر از این استانداردها، گام‌هایی مؤثرتر در راستای تحقق اهداف استراتژیک، ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات، و خلق ارزش پایدار برای ذی‌نفعان برداشته شود.

بدون تردید، این مسیر موفقیت‌آمیز حاصل تلاش‌های همه‌جانبه و هدفمند تمامی ارکان سازمان و نقش‌آفرینی ویژه اداره برنامه‌ریزی و توسعه، به‌ویژه بخش تضمین کیفیت است؛ بخشی که با پایش مستمر، مستندسازی فرآیندها، تحلیل شکاف‌ها و اجرای برنامه‌های بهبود، بستر توسعه پایدار و ارتقاء نظام‌مند عملکرد را فراهم ساخته است.

