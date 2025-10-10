خبرگزاری کار ایران
پتروشیمی فن‌آوران موفق به دریافت «اعتبارنامه تعهد به پروژه‌های سبز» شد
در آیین پایانی هشتمین همایش ملی مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی که روز گذشته، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی کشور، نمایندگان وزارتخانه‌ها، و فعالان اقتصادی در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، شرکت پتروشیمی فن‌آوران موفق به دریافت اعتبارنامه تعهد به پروژه‌های سبز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی پتروشیمی فن‌آوران، این اعتبارنامه با هدف قدردانی از سازمان‌هایی اعطا می‌شود که در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توسعه پایدار و ارتقای عدالت اجتماعی، رویکردی نظام‌مند و مؤثر در مسئولیت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی اتخاذ کرده‌اند.

در این مراسم، دکتر حسین رفیق‌دوست، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی فن‌آوران، به پاس تلاش‌های مستمر این مجموعه در نهادینه‌سازی رویکردهای توسعه پایدار، تعهد به کاهش اثرات زیست‌محیطی و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد پروژه‌های سبز ملی مورد تقدیر قرار گرفت که تندیس و لوح این موفقیت به نمایندگان حاضر ایشان اهدا شد.

بر اساس ارزیابی‌های علمی انجام‌شده از سوی کمیته علمی همایش، پتروشیمی فن‌آوران به دلیل تعهد عملی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، توسعه پروژه‌های زیست‌محیطی، و مشارکت فعال در طرح‌های عمرانی سبز، در زمره شرکت‌های پیشرو در این عرصه شناخته شد.

این موفقیت حاصل نگاه بلندمدت و راهبردی مدیریت ارشد شرکت در همسویی با سیاست‌های کلان صنعت پتروشیمی کشور و تأکید بر توسعه متوازن میان تولید، محیط زیست و جامعه محلی است.

