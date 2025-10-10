تقدیر ملی از رویکرد پایدار و زیستمحیطی پتروشیمی تبریز در هشتمین اجلاس مسئولیتپذیری اجتماعی
پتروشیمی تبریز در هشتمین اجلاس سراسری مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، موفق به کسب تندیس و نشان ملی «تعهد به مسئولیت اجتماعی» شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز؛ در این رویداد ملی که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از نمایندگان مجلس، نمایندگان وزارتخانهها، نهادهای حاکمیتی، مراکز علمی و شرکتهای پیشرو کشور در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار گردید، نماینده شرکت پتروشیمی تبریز، این نشان ارزشمند را بهعنوان نماد تعهد سازمان به توسعه پایدار، محیط زیست و جامعه دریافت کرد.
پتروشیمی تبریز در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است، با ارائه عملکردی متمایز در حوزههای اجتماعی، زیستمحیطی، فرهنگی و انسانی و مستندسازی فعالیتهای خود در این زمینهها، توانست جایگاه ممتاز ملی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) را کسب کند.
در این اجلاس، دکتر میراشرفی بهعنوان یکی از چهرههای پیشرو و الهامبخش در حوزه مسئولیتپذیری زیستمحیطی معرفی و نشان ملی تعهد به محیط زیست (برند سبز) را دریافت کرد. این افتخار، نتیجه رویکرد آیندهنگرانه مدیریت شرکت در حفاظت از منابع طبیعی، اجرای پروژههای سبز و نهادینهسازی فرهنگ توسعه پایدار در سازمان است.
بر اساس شاخصهای ارزیابی این اجلاس، نشان ملی تعهد به مسئولیت اجتماعی بر پایه هفت محور کلیدی اعطا میشود که شامل تعهد به محیط زیست، مسئولیت انسانی و اجتماعی، ارتقای فرهنگ سازمانی، ایمنی و سلامت شغلی، خدمات رفاهی، کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش است.
پتروشیمی تبریز با تکیه بر رویکردی علمی و توسعهمحور، توانست در میان دهها شرکت ارزیابیشده، بهعنوان الگویی ملی در حفاظت از محیط زیست و مسئولیتپذیری اجتماعی شناخته شود.
به گفته کارشناسان، دریافت این نشان ملی، بیانگر آن است که پتروشیمی تبریز با مدیریت آگاه، دانشبنیان و مسئولیتپذیر خود توانسته است صنعت و محیط زیست را در مسیر توسعهای همافزا و پایدار همراه سازد. این شرکت با نهادینهسازی اصول مسئولیت اجتماعی در سیاستهای کلان خود، نقش مؤثری در ارتقای سرمایه اجتماعی، حمایت از جوامع محلی و ترویج فرهنگ سازمانی مسئولانه ایفا کرده است.
پتروشیمی تبریز با اجرای پروژههای پیشرفته مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز گسترده (بیش از ۱۱۷ هکتار)، تصفیه پساب، بهینهسازی مصرف انرژی و آموزش زیستمحیطی به کارکنان، عنوان «نگین سبز صنعت پتروشیمی ایران» را به خود اختصاص داده است. تعهد به توسعه پایدار، حفاظت از زیستبوم و همزیستی مسئولانه با جامعه محلی، بخشی جداییناپذیر از چشمانداز آیندهمحور این شرکت به شمار میرود.
هشتمین اجلاس سراسری مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، بهعنوان یکی از رویدادهای مهم در حوزه CSR و فرهنگ سازمانی، با هدف شناسایی و معرفی الگوهای موفق مسئولیت اجتماعی در بنگاههای اقتصادی کشور برگزار شد و بستری برای تبادل تجربیات و ترویج فرهنگ توسعه پایدار فراهم آورد.