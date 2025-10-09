به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آذریوردسال، طبق اعلام شرکت، قیمت نهایی خودرو، ۶۴ میلیارد ریال (6 میلیارد و 400 میلیون تومان) تعیین شده و متقاضیان باید ۷۰ درصد مبلغ خودرو را به‌صورت پیش‌پرداخت نقدی از طریق پنل کاربری اختصاصی درگاه پرداخت آنلاین واریز کنند. زمان تحویل خودرو نیز حداکثر ۶۰ روز کاری پس از تکمیل فرایند خرید اعلام شده است.

این مدل از تویوتا RAV4 با پیشرانه ۱۹۸۷ سی‌سی و قدرت ۱۷۰ اسب بخار، شتاب صفر تا صد ۹.۵ ثانیه و مصرف سوخت ترکیبی ۶.۹ لیتر در هر صد کیلومتر، از جدیدترین محصولات عرضه‌شده شرکت آذریوردسال است.

خودروی RAV4 ADVENTURE PLUS به سیستم انتقال قدرت AWD، گیربکس CVT با فناوری Direct Shift و ۱۰ دنده مصنوعی مجهز است. همچنین بهره‌گیری از سیستم‌های ایمنی پیشرفته‌ مانند VSC، ABS، EBD، کنترل حرکت در سربالایی و سرازیری، هشدار برخورد، هشدار خروج از خط، ترمز اضطراری و ۶ کیسه هوا، از ویژگی‌های شاخص این مدل به شمار می‌رود.

از نظر امکانات رفاهی، این خودرو به نمایشگر ۱۲.۳ اینچی تمام‌لمسی، صفحه کیلومتر دیجیتال، سیستم تهویه دو کاناله اتومات، کروز کنترل تطبیقی، دوربین ۳۶۰ درجه، سانروف، فرمان چرمی با تنظیم عمق و ارتفاع و پشتیبانی از CarPlay و Android Auto مجهز است.

طبق اعلام آذریوردسال، این مرحله از فروش شامل هیچ‌گونه سود مشارکت یا سود انصراف نبوده و تمام جزئیات فنی، رفاهی و ایمنی خودرو از طریق وب‌سایت رسمی شرکت به نشانی azeryurdsal.com در دسترس متقاضیان قرار دارد.

