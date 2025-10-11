علی‌اکبر افشار، مدیرمسئول و بنیان‌گذار "خانه سلامت افشار" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص فعالیت این مرکز اظهار کرد: مرکز ما حدود ۱۱ سال است که در حوزه درمان و بازتوانی بیماران فعالیت دارد. ما بیماران را پذیرش می‌کنیم و با کمک گروه‌های همتا، روان‌شناسان و مشاوران، آن‌ها را در مسیر بازگشت به زندگی سالم هدایت می‌کنیم.

وی با اشاره به شرایط مناسب این مرکز افزود: مرکز ما شبیه یک مجموعه اقامتی با امکانات کامل است. بیماران از خدمات استخر، باشگاه، رختشویی منظم، تعویض ملحفه‌‌ها چندبار در هفته و غذاهای تهیه‌ شده از رستوران بهره‌مند هستند. هر صبح کلاس‌های روان‌شناسی، مشاوره، مددیاری و مددکاری برگزار می‌شود و بیماران تحت نظر پزشک عمومی و روان‌پزشک قرار می‌گیرند تا روند درمانشان علمی و اصولی پیش رود.

ظرفیت مرکز و تمرکز بر کیفیت درمان

افشار درباره ظرفیت پذیرش بیماران اظهار کرد: بر اساس مجوز، مرکز ما برای ۶۰ نفر ظرفیت دارد، اما برای ارائه خدمات باکیفیت‌تر معمولاً بیش از ۵۰ نفر را نگهداری نمی‌کنیم. هدف ما این است که هر بیمار فرصت کافی برای درمان و بازسازی روحی داشته باشد.

نقش روان‌درمانی در ترک اعتیاد

وی با تأکید بر اهمیت درمان روانی در فرآیند ترک اعتیاد گفت: ریشه اصلی اعتیاد، آسیب‌های روحی و روانی است. به همین دلیل، بیشترین تأثیر درمان در کلاس‌های روان‌شناسی و جلسات مشاوره دیده می‌شود و اگر فردی اختلالات روانی داشته باشد، روان‌پزشک با مداخله تخصصی او را در مسیر بهبود هدایت می‌کند.

بنیان‌گذار "خانه سلامت افشار" در ادامه تصریح کرد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که جوانان بسیاری به دلیل یک تصمیم ناپخته یا ناآگاهی به دام اعتیاد میفتند. خواسته من از دولت این است که پیشگیری را از مدارس آغاز کند. برگزاری کلاس‌های مشاوره و آموزش مهارت "نه گفتن" در مدارس می‌تواند تأثیر عمیقی در جلوگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر داشته باشد.

او در پایان گفت: بیشتر جوانان ما در موقعیت‌های اجتماعی، به دلیل ناتوانی در "نه گفتن"، به سمت مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی کشیده می‌شوند و اگر از همان دوران مدرسه به دانش‌آموزان یاد بدهیم که بتوانند نه بگویند و عواقب اعتیاد را بشناسند، می‌توانیم نسل آینده را سالم‌تر و آگاه‌تر تربیت کنیم.

