بازدید دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از نمایشگاه تاسیسات تهران
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، از بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران بازدید کرد.
ایلنا: نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در جریان این بازدید از غرفههای شرکتهای ایران رادیاتور، انرژی و کولان سل بازدید کرد و از تازهترین محصولات و فناوریهای معرفیشده توسط این شرکتها مطلع شد.
دبیرکل انجمن همچنین در نشستهای کوتاه با مدیران عامل این سه شرکت، درباره مهمترین مسائل و چالشهای صنعت لوازم خانگی و تاسیسات گفتگو کرد.
این رویداد با حضور ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از روز شنبه تا ۱۵ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه های بینالمللی تهران گشایش یافته و تازهترین فناوریها و تجهیزات مرتبط با سیستمهای سرمایشی و گرمایشی را به نمایش گذاشته و فرصت تبادل نظر میان تولیدکنندگان و فعالان صنعتی را فراهم کرده است.