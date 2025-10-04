خبرگزاری کار ایران
گشایش بزرگترین رویداد مواد غذایی و‌ نوشیدنی آلمان با حضور پر رنگ ایران
نمایشگاه بین‌المللی آنوگا (ANUGA 2025) ، بعنوان یکی از معتبرترین و بزرگ‌ترین رویداد های صنایع غذایی جهان، با مشارکت ۷۹۰۰ شرکت از ۱۱۸ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، در مرکز نمایشگاهی کلن آلمان در فضایی به مساحت ۳۰۰ هزار مترمربع آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه که هر دو سال یک‌بار در شهر کلن برگزار می‌شود، میزبان تولیدکنندگان، صادرکنندگان ،واردکنندگان و عمده فروشان صنایع غذایی در ده گروه کالایی از جمله خشکبار ، نوشیدنی، غذای سرد و آماده ، گوشت ، غذای منجمد، لبنیات، نان و شیرینی ، محصولات ارگانیک  می باشد و بستری منحصر‌ به‌ فرد برای تبادل دانش، فناوری، نوآوری و توسعه تجارت جهانی صنایع غذایی است.

پاویون ملی ایران برای سیزدهمین سال متوالی با حمایت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با حضور ۱۲ شرکت‌ فعال در حوزه تولید و صادرات مواد غذایی از جمله خشکبار، زعفران ، خرما، محصولات ارگانیک، فرآورده‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی برپا گردیده است.

بازدید بیش از ۱۴۰ هزار بازدیدکننده از ۱۸۵ کشور جهان فرصتی طلایی برای معرفی برندهای ایرانی در بازارهای جهانی، شناسایی فرصت‌های صادراتی جدید و گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف جهان است. 

این نمایشگاه از ۱۲ لغایت ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴  بمدت ۵ روز در مرکز نمایشگاههای شهر کلن دائر می باشد.

 

