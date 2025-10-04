گشایش بزرگترین رویداد مواد غذایی و‌ نوشیدنی آلمان با حضور پر رنگ ایران

این نمایشگاه که هر دو سال یک‌بار در شهر کلن برگزار می‌شود، میزبان تولیدکنندگان، صادرکنندگان ،واردکنندگان و عمده فروشان صنایع غذایی در ده گروه کالایی از جمله خشکبار ، نوشیدنی، غذای سرد و آماده ، گوشت ، غذای منجمد، لبنیات، نان و شیرینی ، محصولات ارگانیک می باشد و بستری منحصر‌ به‌ فرد برای تبادل دانش، فناوری، نوآوری و توسعه تجارت جهانی صنایع غذایی است.

پاویون ملی ایران برای سیزدهمین سال متوالی با حمایت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با حضور ۱۲ شرکت‌ فعال در حوزه تولید و صادرات مواد غذایی از جمله خشکبار، زعفران ، خرما، محصولات ارگانیک، فرآورده‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی برپا گردیده است.

بازدید بیش از ۱۴۰ هزار بازدیدکننده از ۱۸۵ کشور جهان فرصتی طلایی برای معرفی برندهای ایرانی در بازارهای جهانی، شناسایی فرصت‌های صادراتی جدید و گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف جهان است.

این نمایشگاه از ۱۲ لغایت ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ بمدت ۵ روز در مرکز نمایشگاههای شهر کلن دائر می باشد.

