خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

مدیریت جدید تاپیکو آغازگر دوره‌ای تازه و مبتنی بر تخصص‌گرایی خواهد بود

مدیریت جدید تاپیکو آغازگر دوره‌ای تازه و مبتنی بر تخصص‌گرایی خواهد بود
کد خبر : 1695399
لینک کوتاه کپی شد.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ انتصاب مدیرعامل جدید هلدینگ تاپیکو می‌تواند فصل تازه‌ای از ثبات مدیریتی، تخصص‌گرایی و توسعه علمی در این مجموعه مهم اقتصادی را رقم بزند.

به گزارش ایلنا؛ محسن فتحی، نماینده مردم دیواندره، سنندج و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این بنگاه‌ها، فقدان ثبات مدیریتی است.

به گفته او هر تغییر در سطح سیاست‌های کلان یا مدیران بالادستی، به سرعت به تغییر مدیران این مجموعه‌ها منجر می‌شود، در حالی‌که مدیریت هلدینگ‌ها نیازمند ثبات است تا امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه مدیریتی در شستا نگاه کنیم، میانگین عمر مدیران‌عامل تنها ۱۲ تا ۱۴ ماه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که فضای مدیریتی در این مجموعه از ثبات کافی برخوردار نبوده و همین امر آسیب‌های جدی به برنامه‌ریزی‌های کلان وارد کرده است. مدیران در چنین شرایطی فرصت اجرای برنامه‌های جدی برای ترسیم چشم‌انداز توسعه را پیدا نمی‌کنند.

فتحی در ادامه به انتخاب روح الله شهیدی‌پور به عنوان مدیرعامل تاپیکو اشاره کرد و گفت: این انتصاب پس از کش‌وقوس‌های فراوان صورت گرفت و می‌تواند نقطه عطفی در مسیر این هلدینگ بزرگ صنعت نفت و گاز و پتروشیمی باشد.

وی مدیر جدید هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی شستا ( تاپیکو) را دارای ویژگی‌های مهمی چون جوان، خوش‌فکر و دانشگاهی بودن معرفی کرد که پیش‌تر در جایگاه معاونت برنامه‌ریزی شستا تجربه‌ای ارزشمند اندوخته است.

به گفته وی بخش عمده تجارب شهیدی‌پور در عرضه مدیریت و حوزه مهندسی شیمی و پتروشیمی است، به نحوی که وی را به مدیری توانمند برای هدایت چنین مجموعه عظیمی تبدیل کرده است.

این نماینده مجلس بر ویژگی‌های فردی شهیدی‌پور از جمله پاکدستی، سلامت، دوری از فضای سیاسی و اولویت دادن به تخصص‌گرایی و نگاه علمی تأکید کرد و گفت: بی تردید دوران مدیریت شهیدی‌پور در تاپیکو، سرآغاز تحولات مثبت بوده و و انتظار می‌رود با حضور وی فضایی مبتنی بر عقلانیت، برنامه‌محوری و تخصص‌گرایی در این هلدینگ حاکم شود.

فتحی افزود: انتظار می‌رود با این انتخاب، تاپیکو از حواشی اخیر فاصله بگیرد و بار دیگر جایگاه واقعی خود را بازیابد تا علاوه بر ایفای نقش کلیدی در اقتصاد کشور، منافع ملی را نیز به بهترین شکل تأمین کند.

این نماینده مجلس در پایان با حمایت از این انتصاب تصریح کرد: با روحیات و رویکردهای مدیریتی شهیدی‌پور، می‌توان مطمئن بود که تاپیکو مسیر رشد و توسعه پایدار را طی خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی