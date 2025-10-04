به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، سررسید این اوراق برای تامین سرمایه ثابت حداکثر پنج ساله و برای سرمایه در گردش یک ساله است و از مهم‌ترین مزایای آن می‌توان به عدم نیاز به ایجاد میانگین حساب اشاره کرد.

از دیگر مزایای این روش تامین مالی، پرداخت سود ادواری در حین دوره و بازپرداخت اصل مبلغ در سررسید است که سبب می‌شود تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بسیار به صرفه و در مقایسه با سایر روش‌های تامین مالی، کم‌هزینه باشد. صاحبان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و مدیران استارت‌آپ‌ها می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌‎مندی از مزایای این اوراق به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه کنند.

