بانک رفاه کارگران برای شرکتهای دانشبنیان گواهی سپرده خاص منتشر میکند
بانک رفاه کارگران در راستای تامین مالی طرحهای توسعهای و سرمایه در گردش شرکتهای دانشبنیان، اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری خاص ویژه این شرکتها منتشر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، سررسید این اوراق برای تامین سرمایه ثابت حداکثر پنج ساله و برای سرمایه در گردش یک ساله است و از مهمترین مزایای آن میتوان به عدم نیاز به ایجاد میانگین حساب اشاره کرد.
از دیگر مزایای این روش تامین مالی، پرداخت سود ادواری در حین دوره و بازپرداخت اصل مبلغ در سررسید است که سبب میشود تامین مالی بنگاههای تولیدی بسیار به صرفه و در مقایسه با سایر روشهای تامین مالی، کمهزینه باشد.
صاحبان کسبوکارهای دانشبنیان و مدیران استارتآپها میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهرهمندی از مزایای این اوراق به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه کنند.