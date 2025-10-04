خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک رفاه کارگران برای شرکت‌های دانش‌بنیان گواهی سپرده خاص منتشر می‌کند

بانک رفاه کارگران برای شرکت‌های دانش‌بنیان گواهی سپرده خاص منتشر می‌کند
کد خبر : 1695367
لینک کوتاه کپی شد.

بانک رفاه کارگران در راستای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه در گردش شرکت‌های دانش‌بنیان، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص ویژه این شرکت‌ها منتشر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، سررسید این اوراق برای تامین سرمایه ثابت حداکثر پنج ساله و برای سرمایه در گردش یک ساله است و از مهم‌ترین مزایای آن می‌توان به عدم نیاز به ایجاد میانگین حساب اشاره کرد.  

از دیگر مزایای این روش تامین مالی، پرداخت سود ادواری در حین دوره و بازپرداخت اصل مبلغ در سررسید است که سبب می‌شود تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بسیار به صرفه و در مقایسه با سایر روش‌های تامین مالی، کم‌هزینه باشد.

صاحبان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و مدیران استارت‌آپ‌ها می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌‎مندی از مزایای این اوراق به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی