مجمع عادی سالانه بانک ملی ایران در حال برگزاری است

مجمع عادی سالانه بانک ملی ایران به منظور بررسی صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳ و ارزیابی عملکرد این بانک در سال مالی گذشته، امروز (شنبه ۱۲ مهرماه) با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اکنون در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، این مجمع با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل، اعضای مجمع، هیأت‌مدیره و هیأت عامل بانک ملی ایران در حال برگزاری است و در آن، صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و ترازنامه بانک ملی ایران در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

