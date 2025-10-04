مجمع عادی سالانه بانک ملی ایران در حال برگزاری است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، این مجمع با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل، اعضای مجمع، هیأت‌مدیره و هیأت عامل بانک ملی ایران در حال برگزاری است و در آن، صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و ترازنامه بانک ملی ایران در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

