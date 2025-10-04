خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش دوباره فولاد سنگان؛

نهمین سال متوالی در صدر صنعت خراسان رضوی

نهمین سال متوالی در صدر صنعت خراسان رضوی
کد خبر : 1695357
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان بار دیگر توانست افتخاری بزرگ را در کارنامه خود ثبت کند.این شرکت در سال ۱۴۰۴ برای نهمین سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی معرفی شد؛ افتخاری که در مراسم رسمی روز ملی صنعت و معدن با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، استاندار خراسان رضوی و رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار گردید به دست آمد در این آیین که با هدف تجلیل از برترین‌های حوزه صنعت و معدن برگزار شد، لوح تقدیر به نمایندگی از علی رسولیان؛ مدیرعامل شرکت، به سید علی شمسی نیا معاون تولید و بهره برداری فولاد سنگان اهدا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، این انتخاب، گواهی است بر استمرار موفقیت‌های فولاد سنگان در عرصه‌های تولید، توسعه و مسئولیت اجتماعی. فولاد سنگان طی سال‌های اخیر با اتخاذ رویکردی علمی و راهبردی در مدیریت منابع، توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از پیشروترین واحدهای صنعتی کشور تثبیت کند. این شرکت با تمرکز بر بهره‌وری، نوآوری و ارتقای سرمایه انسانی، توانسته در حوزه‌های مختلف از جمله تولید، بازرگانی، سودآوری و توسعه پایدار عملکردی مثال‌زدنی از خود به جا بگذارد.

یکی از نقاط عطف فعالیت‌های فولاد سنگان، آغاز اجرای طرح‌های توسعه‌ای ده‌گانه در منطقه سنگان است؛ پروژه‌هایی که با هدف افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و بهره‌برداری از دانش فنی داخلی طراحی شده‌اند. این طرح‌ها نه تنها به رشد اقتصادی منطقه کمک می‌کنند، بلکه نقش مهمی در تحقق اهداف کلان صنعتی کشور دارند. مدیریت علمی و استراتژیک، رویکرد مشارکتی و توجه ویژه به آموزش کارکنان از دیگر عوامل موفقیت این شرکت به شمار می‌رود.

فولاد سنگان با ایجاد فضای تصمیم‌سازی مشارکتی و بهره‌گیری از توان کارشناسی داخلی، توانسته ظرفیت‌های انسانی خود را به شکلی مؤثر در مسیر توسعه به کار گیرد. در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز فولاد سنگان حضوری فعال و مؤثر داشته است. این شرکت با اجرای برنامه‌های متنوع در زمینه زیرساختهای عمرانی، حمایت از آموزش، محیط زیست، بهداشت و درمان، فرهنگ و جامعه و توسعه جوامع و کسب و کار محلی، تلاش کرده تا نقش خود را فراتر از صنعت ایفا کند. مشارکت در پروژه‌های عام‌المنفعه، حمایت از استعدادهای بومی و تعامل سازنده با جامعه محلی از جمله اقدامات شاخصی است که نشان‌دهنده تعهد فولاد سنگان به توسعه پایدار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

همسویی با سیاست‌های کلان کشور و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه سرمایه گذاری برای تولید، از جمله اصولی بوده که فولاد سنگان همواره در مسیر فعالیت‌های خود مدنظر قرار داده است. این شرکت با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توانسته الگویی موفق از صنعت بومی و دانش‌بنیان ارائه دهد. انتخاب فولاد سنگان به عنوان واحد نمونه صنعتی استان برای نهمین سال متوالی، نه تنها نشان‌دهنده ثبات عملکرد این مجموعه است، بلکه بیانگر تعهد آن به تعالی، نوآوری و توسعه پایدار در صنعت کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی