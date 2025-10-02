خبرگزاری کار ایران
جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد ایران‌خودرو:

بورس کالا تنها راه فرار از دلالی و زیان ۱۵۰ میلیاردی روزانه

۱۵ سال است یک روش نادرست در قیمت‌گذاری و عرضه خودرو تکرار می‌شود؛ نتیجه‌اش ۳۰۰ همت زیان انباشته، تهدید ورشکستگی، نارضایتی مردم و ۶۰ میلیون سهام‌دار متضرر است.

دلالان از شکاف قیمت کارخانه تا بازار سود می‌برند، در حالی‌که مصرف‌کننده واقعی محروم می‌شود.

دولت هم به دلیل همین شکاف‌ها، از مالیات و ارزش افزوده واقعی بی‌بهره مانده است.

تنها ۳۰ درصد عرضه در اختیار خودروساز است؛ ۷۰ درصد براساس قوانین دیگر تخصیص داده می‌شود.

در حالی‌که سالانه ۱.۳۵ میلیون دستگاه تولید می‌شود و تقاضا یک میلیون است، همچنان مردم باید در صف سامانه‌ها بایستند.

ایران‌خودرو روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد. مگر یک بنگاه اقتصادی بدون سود می‌تواند بقا داشته باشد؟

بورس کالا راهکار نهایی نیست، اما در شرایط فعلی بهترین ابزار گذار است. اگر اصلاح نشود، حتی حفظ روند تولید هم ممکن نخواهد بود.

 

