بانک رفاه کارگران از رونق تولید در بخش معدن حمایت می کند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی در حاشیه این نمایشگاه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: بخش معدن یکی از ظرفیت‌ها و مزیت‌های اثربخش ایران است و خوشبختانه کشور در فلزات پایه و گران بها از ظرفیت های معدنی ارزشمندی برخوردار است.

وی افزود: اگر به ظرفیت‌های معدنی کشور توجه بیشتری شود بدون شک می‌تواند در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور بسیار موثر باشد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از آمادگی این بانک به منظور توسعه همکاری‌های متقابل با شرکت‌های معدنی خبر داد و گفت: تامین مالی ارزی و ریالی طرح های توسعه‌ای و سرمایه در گردش این شرکت‌ها از سوی بانک رفاه امکان پذیر و ابزارهای نوین تامین مالی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص برای این منظور پیش بینی شده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های معدنی تولیدکننده تجهیزات و یا در کارخانه جات معدنی فعالیت دارند که آمادگی داریم از این شرکت‌ها و خریداران آنها حمایت کنیم و یاریگرشان در مسیر توسعه باشیم.

دکتر للـه‌گانی در پایان با بیان اینکه بانک رفاه کارگران حامی بخش معدن کشور است خاطرنشان کرد: بانک با هدف حمایت از شرکت‌های معدنی از طریق برپایی غرفه حضور فعالی در این نمایشگاه دارد و سعی می‌کنیم راهکارهای بانکی را در اختیار شرکت ها قرار دهیم تا از این طریق مشکلات شان برطرف و کسب و کارشان رونق پیدا کند.