عملکرد درخشان بانک ملت با ثبت تراز عملیاتی مثبت 68 همتی در 6 ماه اول سال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در شش ماهه اول سال 1404 با کسب درآمد عملیاتی حدود 143 همتی و پرداخت سود 75 همتی به سپرده های سرمایه گذاری، موفق به ثبت تراز عملیاتی مثبتی با رقم نزدیک به 68 همت شد و جایگاه نخست را در بین بانک های بورسی کشور از آن خود کرد.

بر این اساس، بانک ملت در نیمه نخست سال جاری در پنج سرفصل درآمدی بیش از 1،588،247 میلیارد ریال درآمد در حساب های خود منظور کرده است که این رقم در مقایسه با درآمد 946،376 میلیارد ریالی این بانک در مقطع مشابه سال گذشته رشدی 68 درصدی را نشان می دهد.

طبق گزارش منتشره در سامانه کدال سازمان بورس، مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت در پایان شهریورماه ۲۷،۱۶۳،۵۵۱ میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به ۱۶،۰۱۸،۲۰۹ میلیارد ریال مانده تسهیلات در مقطع مشابه سال گذشته، رشدی 69.5 درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش، تسهیلات ارزی با ۱۴،۵۹۰،۰۷2 میلیارد ریال بیشترین مانده را در بین تسهیلات اعطایی بانک ملت تا پایان شهریورماه به خود اختصاص داده و پس از آن تسهیلات مرابحه با ۶،۰۹۳،۵۳5 میلیارد ریال در جایگاه دوم تسهیلات از منظر میزان مانده قرار گرفته است.

در همین حال، بانک ملت در پایان نیمه نخست سال، بالغ بر ۱،۳۵۸،۸۵۰ میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات درآمدزایی داشته در حالی که این رقم در پایان شهریورماه سال گذشته، ۷۶0،314 میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد 79 درصدی عملکرد بانک در این زمینه است.

همچنین بانک ملت در پایان نیمه نخست سال جاری از محل دریافت کارمزد ۱۶۱،۴۰۲ میلیارد ریال، اوراق بدهی ۴۸،۴۱3 میلیارد ریال، سپرده گذاری ۱۸،۷۳3 میلیارد ریال و سرمایه گذاری ها ۸۴9 میلیارد ریال کسب کرده است.

این گزارش حاکی است، تسهیلات مرابحه با ایجاد ۶۰۱،۷۲7 میلیارد ریال درآمد در صدر سرفصل های تسهیلاتی از لحاظ درآمدزایی قرار گرفته و پس از آن تسهیلات ارزی با ایجاد ۲۲۵،۴۶2 میلیارد ریال و تسهیلات سلف با ایجاد ۱۶۱،۹۱۷ میلیارد ریال درآمد، جایگاه های دوم و سوم درآمدزایی را در عملکرد شهریورماه سال جاری بانک ملت از آن خود کرده اند.

در بخش سپرده و تجهیز نیز بانک ملت مانده سپرده های خود را در پایان شهریورماه سال جاری به ۱۷،۳۱۰،۳۲6 میلیارد ریال رسانده است که نسبت به ۱۱،۱۰۹،۵۵۶ میلیارد ریال در مقطع مشابه سال گذشته، رشدی 55.8 درصدی را نشان می دهد.

در بین سپرده های بانک ملت در پایان نیمه نخست امسال، سپرده های جاری ریالی بالاترین سهم را با مانده ۴،۳۹۸،۷۴۰ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز سپرده های بلندمدت یک ساله با مانده ۳،۰۷۰،۶۰۷ میلیارد ریال و سپرده های کوتاه مدت با مانده ۲،۸۳۷،۳۹8 میلیارد ریال قرار گرفته اند.

در عین حال، وبملت در 6 ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۷۴۹،۳۷۰ میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده است.

