قدردانی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور از مدیرعامل بانک رفاه کارگران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، با اهدای لوح سپاس از دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، به پاس حمایت‌های مستمر و تلاش‌های ارزشمند وی در جهت ارتقای خدمات بانکی به اقشار کم‌درآمد، به ویژه کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، تقدیر به عمل آورد.

بر اساس این گزارش در بخشی از این تقدیرنامه آمده است:

" بی شک سیاست‌گذاری های خردمندانه و برنامه ریزی های دقیق شما، ضمن تقویت ساختار مالی بانک، موجبات رضایت و اعتماد مشتریان اصلی که همان کارگران و بازنشستگان شریف ایران اسلامی هستند را فراهم آورده و نشان عالی این بانک را در نظام مالی کشور به عنوان نهادی پیشروو مبتکر تثبیت نموده است".