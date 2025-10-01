حجتالاسلام مصباحیمقدم، در همایش بزرگ اصناف و کسبوکارهای کشور:
تأمین مالی زنجیرهای بانک تجارت موجب تقویت تولید ملی شده است
رییس شورای فقهی بانک مرکزی در همایش اصناف و کسبوکارهای کشور ابتکارات بانک تجارت در حوزه تامین مالی زنجیرهای را از برکات نظارت شرعی در نظام بانکی دانست.
همت مردانه بانکها نقشه شوم دشمنان را خنثی میکند
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مرور روند رشد تولید در کشور افزود: تا سال ۱۳۹۷ رشد تولید حداقل ۲.۵ درصد بود و میانگین دهه ۹۰ تنها نیم درصد بود. اما از سال ۱۴۰۱ نرخ رشد تولید ملی به ۳.۵ تا ۵ درصد رسید. البته حمله اسرائیل شوکی به اقتصاد وارد کرد و موجب کاهش موقت رشد شد. هدف استکبار جهانی ایجاد فضای منفی برای دلسرد کردن فعالان اقتصادی است، اما همت مردانه بانکها میتواند این نقشه شوم را خنثی کند.
دکتر مصباحی مقدم با بیان اینکه خدمات نظام بانکی یک نوع جهاد اقتصادی است به چشمانداز آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ادامه مسیر اصلاح نظام بانکی در حمایت از تولید و تأمین مالی باید به نقطه اصلی برسد تا بتوانیم رشد ۸ درصدی تولید را محقق کنیم.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پایان از مدیرعامل و هیأت مدیره بانک تجارت تقدیر کرد و گفت: قدردان تلاشهای بانک تجارت در مسیر تقویت تولید ملی و ارائه خدمات نوآورانه به اصناف و کسبوکارهای کشور هستیم.
همایش بزرگ اصناف و کسبوکارهای کشور روز سهشنبه هشتم مهرماه به همت بانک تجارت و با حضور فعالان اقتصادی و کسبوکارهای کلان کشور برگزار شد.