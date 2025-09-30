با هدف تداوم حمایت از بازنشستگان و مستمریبگیران؛
طرح کرامت بانک رفاه کارگران تمدید شد
با هدف تداوم ارائه خدمات متمایز و مطلوب به جامعه بازنشستگان و مستمریبگیران کشور، طرح کرامت بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، دانشگاههای علوم پزشکی و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت میکنند، مشمولان این طرح را تشکیل میدهند.
در این طرح به منظور رفع نیازهای ضروری بازنشستگان و مستمری بگیران تا سقف 4 میلیارد ریال تسهیلات خرد (غیر تجاری) به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
تسهیلات این طرح براساس میانگین حساب جاری متقاضیان با حداکثر مدت بازپرداخت 48 ماه، پرداخت میشود.