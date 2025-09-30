خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با هدف تداوم حمایت از بازنشستگان و مستمری‌بگیران؛

طرح کرامت بانک رفاه کارگران تمدید شد

طرح کرامت بانک رفاه کارگران تمدید شد
کد خبر : 1693790
لینک کوتاه کپی شد.

با هدف تداوم ارائه خدمات متمایز و مطلوب به جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور، طرح کرامت بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، مشمولان این طرح را تشکیل می‌دهند. 

در این طرح به منظور رفع نیازهای ضروری بازنشستگان و مستمری بگیران تا سقف 4 میلیارد ریال تسهیلات خرد (غیر تجاری) به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

تسهیلات این طرح براساس میانگین حساب جاری متقاضیان با حداکثر مدت بازپرداخت 48 ماه، پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی