طرح کرامت بانک رفاه کارگران تمدید شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، مشمولان این طرح را تشکیل می‌دهند.

در این طرح به منظور رفع نیازهای ضروری بازنشستگان و مستمری بگیران تا سقف 4 میلیارد ریال تسهیلات خرد (غیر تجاری) به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

تسهیلات این طرح براساس میانگین حساب جاری متقاضیان با حداکثر مدت بازپرداخت 48 ماه، پرداخت می‌شود.