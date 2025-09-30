به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه طی سخنانی در مراسم امضای این تفاهم نامه که به امضای وی و دکتر اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان رسید، گفت: صاحبان اصلی بانک، کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران معزز هستند و بانک رفاه کارگران به این موضوع افتخار می‌کند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران عالی بانک، سردار اله بداشتی فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات کشور و اعضای کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران برگزار شد، اظهار داشت: بانک رفاه کارگران متعهد به ارائه خدماتی با کیفیت و مطابق نیازهای این قشر عزیز است و با طراحی محصولات متنوع تلاش می‌کند رضایت جامعه بازنشسته را در سراسر کشور جلب کند.

وی در ادامه به افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران در سال گذشته اشاره و این دستاورد را یکی از عوامل مهم در توانمندسازی بانک برای اعطای تسهیلات ویژه به بازنشستگان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه بانک طی سال گذشته و شش ماهه سال جاری توفیقات خوبی در زمینه پرداخت تسهیلات حضوری و غیر حضوری به جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی کسب کرده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران سپس ضمن تشریح سامانه «بتا» و طرح «امید رفاه» به عنوان طرح‌های اختصاصی بانک برای بازنشستگان، از کارت رفاهی بانک رفاه نیز به عنوان ابزاری برای تسهیل دسترسی بازنشستگان به خدمات مالی و خریدهای ضروری یاد کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هر ماه 20 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه 500 میلیون ریالی به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

در این جلسه با مساعدت بانک رفاه کارگران مقرر شد 20 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه 500 میلیون ریالی علاوه بر سهمیه قبلی به افراد نیازمند به‌منظور درمان بیماری‌های خاص اختصاص یابد.

در ادامه، دکتر اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران، ضمن تقدیر از عملکرد بانک رفاه کارگران، بر تداوم همکاری‌ها و ارتقای خدمات به بازنشستگان تأکید کرد.

اعضای هیئت مدیره کانون و سردار اله‌بداشتی فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات کشور نیز طی سخنانی در این مراسم از حمایت‌های بانک رفاه کارگران قدردانی کردند.

خاطرنشان می‌سازد این تفاهم‌نامه همکاری در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و افزایش تسهیلات ویژه بازنشستگان، زمینه‌ساز بهبود معیشت و رفاه این قشر ارزشمند خواهد بود.