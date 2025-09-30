خبرگزاری کار ایران
چهاردهمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن با حمایت و مشارکت این بانک در حال برگزاری است

معرفی خدمات و محصولات نوین بانک رفاه کارگران ویژه فعالان بخش معدن

کد خبر : 1693684
چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران با حمایت و مشارکت بانک رفاه کارگران در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با هدف معرفی خدمات و محصولات نوین تامین مالی و توسعه همکاری‌های متقابل با شرکت‌های فعال در صنایع معدنی، حضور فعالی در این نمایشگاه دارد. 

بانک رفاه کارگران از طریق برپایی غرفه در این نمایشگاه که از 8 الی 11 مهر ماه سال جاری در سالن شبستان مصلی در حال برگزاری است، برخی از خدمات و محصولات خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی فعال در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه معدن را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

این بانک با حضور در این نمایشگاه ضمن معرفی برخی از فعالیت‌های حمایتی خود در بخش‌های گوناگون، بستر ارتباط دوسویه با مدیران و صاحبان کسب‌وکارها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حاضر در نمایشگاه به منظور توسعه تعاملات فی‌مابین را فراهم کرده است.

مدیران بانک رفاه کارگران با حضور در غرفه این بانک ضمن تشریح برخی از محصولات و خدمات گسترده بانک، پاسخگوی سوالات و موارد مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان هستند.

گفتنی است، چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX) با پوشش گسترده‌ای از حوزه‌های اکتشاف و زمین‌شناسی تا تجهیزات پیشرفته، فرآوری مواد معدنی، فناوری‌های نوین و راهکارهای پایدار محیط‌زیستی، تصویر جامعی از زنجیره ارزش صنعت معدن ارائه داده و علاوه بر نمایش جدیدترین فناوری‌ها، فرصتی برای معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های پژوهشی و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در بخش معدن ایران فراهم ساخته است.

 

 

 

 

