بانک رفاه کارگران از شرکت‌های بیمه حمایت می‌کند

کد خبر : 1693680
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: بیمه ها نقش مهمی در آسایش و ایجاد امنیت مالی و روانی جامعه دارند و بانک رفاه کارگران آمادگی دارد از شرکت‌های بیمه در مسیر پیشبرد برنامه‌های اجرایی حمایت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل للـه‌گانی در نشست مشترک با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه تعاون که در محل این بانک برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: بیمه یکی از ضرورت های زندگی امروزی است و برای پوشش خطرهای ناشی از حوادث و اتفاقات روزمره، پناهگاهی امن برای شهروندان است که می تواند آرامش‌خاطر و امنیت را به جامعه هدیه دهد.  

مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود: این بانک و شرکت های زیرمجموعه و همچنین برخی از مشتریان می توانند از خدمات بیمه تعاون بهره‌مند شوند و در مقابل زمینه و بستر استفاده بیمه تعاون از محصولات و خدمات بانک نظیر کارت رفاهی برای مشتریان خود استفاده کند. علاوه بر این، دو طرف می توانند در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز همکاری داشته باشند.

دکتر للـه‌گانی تصریح کرد: تعامل و همکاری های بین بانک رفاه کارگران و شرکت‌های بیمه آثار و پیامدهای مثبتی برای هم‌وطنان دارد و امیدواریم با امضای تفاهم‌نامه، شاهد گسترش همکاری‌های متقابل باشیم.

سید روح‌الله علیپور یزدی مدیرعامل شرکت بیمه تعاون نیز طی سخنانی در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این شرکت گفت: بیمه تعاون در سال 1392 تاسیس شد و با تلاش و همت کارکنان این مجموعه و نظر مساعد سهام‌داران اکنون در حال تبدیل شدن به یکی از بیمه‌های اثرگذار در حوزه های مختلف است.

وی افزود: با برنامه‌های جدیدی که در بیمه تعاون از سال گذشته اجرایی شده است، چشم‌انداز روشنی پیش روی این شرکت قرار دارد و امیدواریم با گسترش تعامل و همکاری با بانک رفاه کارگران بتوانیم بیش از پیش در خدمت هم‌وطنان باشیم.

