خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وام ۷۰۰ میلیون تومانی بانک ملی، سود شناور، بازپرداخت دلخواه، ضامن غیر حضوری

وام ۷۰۰ میلیون تومانی بانک ملی، سود شناور، بازپرداخت دلخواه، ضامن غیر حضوری
کد خبر : 1693673
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملی ایران در قالب طرح «اعتبار ملی»، سقف تسهیلات را به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این تسهیلات غیرحضوری، با نرخ سود شناور و شرایط انعطاف‌پذیر، امکان تأمین مالی برای نیازهای متنوع، توسعه کسب‌وکار و پشتیبانی از اقتصاد ملی را برای مشتریان فراهم می‌سازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، این وام با نرخ سود ۱۴، ۱۸ و  ۲۳ درصد (قابل انتخاب توسط متقاضی) و دوره بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماهه ارائه می‌شود.

در این طرح، نیازی به ارائه چک، سفته و گواهی کسر از حقوق نیست و علاوه بر حذف ضامن به شیوه‌های سنتی، امکان معرفی و تأیید ضامن به‌صورت غیرحضوری نیز فراهم شده است؛ به‌طوری که ضامن می‌تواند از طریق اپلیکیشن «بام» نسبت به پذیرش ضمانت اقدام کند. همچنین، رتبه اعتباری مشتریان (A، B، C  و D) در فرآیند بررسی درخواست نیز مورد تایید  بانک خواهد بود.

گفتنی است در این طرح امکان انتقال امتیاز حساب برای مشتریان حقوقی نیز پیش‌بینی شده است تا طیف گسترده‌تری از متقاضیان بتوانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

بانک ملی ایران با اجرای این طرح، گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید داخلی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور برداشته است.

 تسهیلات مذکور برای اهداف متنوعی همچون تأمین هزینه‌های شخصی، خرید تجهیزات، سرمایه‌گذاری یا تسویه بدهی قابل استفاده خواهد بود.

همین حالا اپلیکیشن «بام» را نصب کنید و از این فرصت ویژه بهره‌مند شوید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی