افتتاح خط تولید جدید تمام اتوماتیک بیرینگ برای نخستین بار در ایران
آیین آغاز به کار خط تولید جدید تماماتوماتیک بیرینگ شرکت پایا صنعت نهاد (PSN)، زیرمجموعه هلدینگ قطعات خودروی عظام، با حضور عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو، حمیدکشاورز، نماینده صاحبان اکثریت سهام ایران خودرو و مدیران ارشد ساپکو، مهدی اشتری، مدیر عامل و محمود عشیری رئیس هیت مدیره صبح روز پنج شنبه سوم مهر ماه برگزار شد.
در این مراسم، مدیران ارشد ایران خودرو و ساپکو از فرآیندهای تولیدی، تجهیزات کنترل کیفیت و امکانات آزمایشگاهی شرکت پایا صنعت نهاد بازدید و مدیران این شرکت گزارشی جامع از روند فعالیتها، دستاوردهای تحقیق و توسعه و برنامههای آتی خود ارائه کردند.
شرکت پایا صنعت نهاد به عنوان اولین و تنها کارخانه تماماتوماتیک تولید بیرینگ در کشور با سرمایه گذاری گروه عظام از ابتدای سال ۱۴۰۰ در شهرک صنعتی شمسآباد آغاز به کار کرد.
پایا صنعت نهاد با برخورداری از آزمایشگاههای تخصصی و واحد تحقیق و توسعه فعال، چهار محور اصلی شامل توسعه و بهبود محصول، ارتقای فرآیندها، بهبود مستمر کیفیت و گسترش تجهیزات کنترلی و آزمایشگاهی را دنبال می کند.
سرمایهگذاری گروه عظام در راهاندازی خط تولید تمام اتوماتیک بیرینگ، باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنعت خودروسازی کشور شده است.
وحید آموزگار، مدیرعامل پایا صنعت نهاد، در این مراسم گفت: این شرکت با عمق ساخت داخل 90 درصدی در بلبرینگهای چرخ عقب خودرو و 75 درصدی در بلبرینگهای چرخ جلو خودرو، نقش مؤثری در کاهش خروج ارز در کشور دارد.
آموزگار تاکید کرد: ظرفیت تولید روزانه 24 هزار بلبرینگ در شرکت پایا صنعت، حاصل سرمایهگذاری، فناوری بهروز و سیستمهای پیشرفته است. پایا صنعت در 4 سال، برای بومیسازی قطعات سرمایهگذاری کرده و توسعه خطوط جدید تولید را همچنان ادامه میدهد. هرچه قطعهسازان در خودکفایی، سرمایهگذاری و تلاش بیشتری کنند، سهم بزرگتری در پایداری زنجیره تأمین و پیشرفت صنعتی کشور خواهند داشت.
بیرینگ؛ قطعهای کوچک با نقشی بزرگ
بیرینگ یا یاتاقان از جمله قطعات High tech و کلیدی در صنعت و خودرو به شمار میرود. این قطعه با کاهش اصطکاک و تسهیل حرکت چرخشی، عملکرد سیستمهای مکانیکی خودرو را بهبود میبخشد. اهمیت بیرینگ در کارکرد صحیح و دوام خودرو و همچنین ماشینآلات صنعتی بهگونهای است که نبود یا نقص آن میتواند کل مجموعه را از کار بیندازد.
عظام ، بزرگترین قطعه ساز ایران در یک نگاه : تامین یک میلیارد عدد قطعه خودرو در سال در 5000 شماره فنی متنوع
گروه قطعات خودرو عظام با نزدیک به سه دهه فعالیت، ١٢ کارخانه تولید قطعات اصلی خودرو در نقاط مختلف ایران از جمله در تهران و دیگر استانهای آذربایجان شرقی، گیلان، البرز و اصفهان دارد.
گروه قطعات خودرو عظام با سرمایه انسانی بیش از 6 هزار نفر، سالانه نزدیک به یک میلیارد عدد قطعه خودرو تولید می کند که علاوه بر تأمین قطعات خطوط تولید خودروسازان داخلی و بازار قطعات یدکی، توانمندی صادرات این قطعات را نیز داراست.
در این مجموعه بزرگ صنعتی، انواع سیستمهای برق و الکترونیک، ایمنی و امنیتی و مکاترونیک، قطعات تزئینی و پلاستیکی، انواع کیت کلاچ و کمکفنر، فرمان هیدرولیک، انواع دینام و استارت، موتور فن، قفلهای سوئیچی و مکانیکی، انواع پوستههای آلومینیومی، ریختهگری قطعات چدنی نظیر میللنگ، دیسک و کاسهچرخ، بوش سیلندر، انواع پیستونهای بنزینی، دیزلی و دیگر قطعات را برای خودروهای داخلی تولید و تامین می شود.
نقش عظام در اشتغال زایی
گروه عظام با سرمایه گذاری بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان در صنعت قطعه سازی ایران، علاوه بر اشتغال مستقیم 6000 نفر در کارخانجات خود، زمینه اشتغال غیر مستقیم 35 هزار نفر به صورت غیر مستقیم در هلدینگ عظام و پیمانکاران وابسته را فراهم کرده است.
عظام در طول فعالیت خود تلاش کرده زمینه جذب فارغ التحصیلان برترین دانشگاه های ایران را در کارخانجات، مراکز تحقیق و توسعه و آزمایشگاه های مجهز خود را فراهم کند.
امروز حداقل ٥٤٠ شرکت تامین کننده مواد اولیه و قطعات داخلی با بیش از ٢٢هزار نفر نیروی انسانی با گروه عظام همکاری دارند، که نشان از همت و حمیت این گروه در بومی سازی فن آوری تولید و حمایت از تولیدکنندگان خرد و بکارگیری پتانسیل سایر بنگاه های صنعتی متوسط و کوچک در جهت خودکفایی است.