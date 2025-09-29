فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیمه ایران مطرح کرد؛
نقشآفرینی بیمه ایران در جنگ ۱۲روزه؛ جلوه تازهای از اراده ملت
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت، دانشمندان و همه مردان، زنان و کودکانی که طی چهار دهه گذشته جانفشانی کردند؛ گفت: ملت ایران در ۴۷ سال گذشته همواره مشغول دفاع از ارزشهای اسلامی و منافع ملی بوده است، اما دو مقطع حساس ۸ سال دفاع مقدس و نبرد ۱۲ روزه جلوه روشن ایستادگی همهجانبه ملت بود و هر دو به پیروزی قاطع ایران انجامید.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سردار سرتیپ پاسدار حسنزاده در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شرکت سهامی بیمه ایران راز پیروزی در هر دو مقطع را جانفشانی مردم، همدلی نیروهای مسلح و رهبری هوشمندانه امام خمینی(ره) و سپس مقام معظم رهبری دانست و افزود: دشمن در هر دو جنگ دچار خطای محاسباتی شد. در ۱۳۵۹ خیال میکرد انقلاب نوپاست و ارتش از هم گسسته است و در جنگ ۱۲ روزه هم گمان برد که ترور چند فرمانده و فشارهای اقتصادی توان و انسجام ما را سست میکند؛ اما اراده ملت همه فرضیات آنها را باطل کرد.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) به نقش مردم ایران در پشتیبانی از جبهه مقاومت پرداخت و اظهار کرد: بیمه ایران نیز در اوج جنگ ۱۲ روزه نهتنها شعب خود را تعطیل نکرد بلکه پوشش خطر جنگ را به بیمهنامهها افزود و این تصمیم جسورانه نماد همان روحیهای است که ناشی از تجلی اراده ملت ایران در ایستادگی در برابر استکبار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که فرهنگ عاشورا و روحیه همبستگی در مردم زنده است از جنگ سخت تا جنگ اقتصادی و شناختی، پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود؛ همانگونه که بیمه ایران ریسک جنگ را پذیرفت، همه دستگاهها باید خطر را بیمه کنند و پشت ملت بایستند.
حجت الاسلام لطف الله ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران نیز در این مراسم ضمن اشاره به جایگاه ایثارگران در پیشگاه خداوند گفت: بیمه ایران با مدیرتی جدید و نگاه ایثارگرانه در انجام فعالیتها و اقداماتش، عملکرد مشهودی دارد و خانواده بیمه ایران با نشاط و انرژی وافر در خدمتگزاری به مردم در تمامی عرصه های پیش رو کم نگذاشته است.