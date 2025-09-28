خبرگزاری کار ایران
افتخاری دیگر برای خانواده فن‌آوران

افتخاری دیگر برای خانواده فن‌آوران
با تلاش‌های ارزشمند همکاران گرامی، شرکت پتروشیمی فن‌آوران موفق شد در هشتمین همایش ملی کیفیت، تندیس دو ستاره اشتهار به کیفیت را از آنِ خود کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ این همایش با حضور اساتید برجسته و صاحب‌نظران حوزه کیفیت، بستری علمی و آموزشی برای ارج نهادن به تلاش مدیران، کارشناسان و متخصصانی است که با خلاقیت و نوآوری در تولید محصولات مرغوب یا ارائه خدمات ارزشمند، گام‌های موثری در تأمین نیازها و رضایت مشتریان برداشته‌اند.

همایش ملی کیفیت در هفت دوره پیشین خود، با استقبال بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی و خدماتی از صنایع مختلف کشور، به‌عنوان رویدادی موفق شناخته شده است. در این رویداد، تحلیل رویکردهای نوین استانداردسازی، بررسی روش‌های دستیابی به محصولات و خدمات درجه یک، تبیین نقش کیفیت در ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، و همچنین جایگاه کیفیت در تقویت رقابت‌پذیری و جلب رضایت مشتریان مورد توجه قرار گرفته است.

این موفقیت حاصل همدلی، نوآوری و پایبندی به اصول مدیریت کیفیت جامع (TQM)، مشتری‌مداری و بهبود مستمر در فرآیندهای سازمانی است.

کسب این دستاورد ملی را به همه همکاران تبریک گفته و امیدواریم در مسیر تعالی و توسعه، شاهد موفقیت‌های روزافزون بیشتری باشیم.

 

 

 
 
 
 
 

 

