به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ این همایش با حضور اساتید برجسته و صاحب‌نظران حوزه کیفیت، بستری علمی و آموزشی برای ارج نهادن به تلاش مدیران، کارشناسان و متخصصانی است که با خلاقیت و نوآوری در تولید محصولات مرغوب یا ارائه خدمات ارزشمند، گام‌های موثری در تأمین نیازها و رضایت مشتریان برداشته‌اند.

همایش ملی کیفیت در هفت دوره پیشین خود، با استقبال بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی و خدماتی از صنایع مختلف کشور، به‌عنوان رویدادی موفق شناخته شده است. در این رویداد، تحلیل رویکردهای نوین استانداردسازی، بررسی روش‌های دستیابی به محصولات و خدمات درجه یک، تبیین نقش کیفیت در ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، و همچنین جایگاه کیفیت در تقویت رقابت‌پذیری و جلب رضایت مشتریان مورد توجه قرار گرفته است.

این موفقیت حاصل همدلی، نوآوری و پایبندی به اصول مدیریت کیفیت جامع (TQM)، مشتری‌مداری و بهبود مستمر در فرآیندهای سازمانی است.

کسب این دستاورد ملی را به همه همکاران تبریک گفته و امیدواریم در مسیر تعالی و توسعه، شاهد موفقیت‌های روزافزون بیشتری باشیم.