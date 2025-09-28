افتخاری دیگر برای خانواده فنآوران
با تلاشهای ارزشمند همکاران گرامی، شرکت پتروشیمی فنآوران موفق شد در هشتمین همایش ملی کیفیت، تندیس دو ستاره اشتهار به کیفیت را از آنِ خود کند.
همایش ملی کیفیت در هفت دوره پیشین خود، با استقبال بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی و خدماتی از صنایع مختلف کشور، بهعنوان رویدادی موفق شناخته شده است. در این رویداد، تحلیل رویکردهای نوین استانداردسازی، بررسی روشهای دستیابی به محصولات و خدمات درجه یک، تبیین نقش کیفیت در ارتقای بهرهوری سازمانها و بنگاههای اقتصادی، و همچنین جایگاه کیفیت در تقویت رقابتپذیری و جلب رضایت مشتریان مورد توجه قرار گرفته است.
کسب این دستاورد ملی را به همه همکاران تبریک گفته و امیدواریم در مسیر تعالی و توسعه، شاهد موفقیتهای روزافزون بیشتری باشیم.