پرداخت بیش از 23 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملت در 6 ماهه امسال
بانک ملت در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 23.1 همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 103 هزار نفر متقاضی پرداخت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا پایان ششمین ماه سال 1404، موفق به پرداخت 187.755 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به 56.121 نفر از متقاضیان شده است.
همچنین بانک ملت در زمینه تسهیلات فرزندآوری هم 43،612 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به 46،975 نفر از متقاضیان اعطا کرده است.