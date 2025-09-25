پرداخت بیش از 23 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملت در 6 ماهه امسال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا پایان ششمین ماه سال 1404، موفق به پرداخت 187.755 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به 56.121 نفر از متقاضیان شده است.