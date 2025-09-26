قهرمانی پسران هندبال ایران در آسیا با حمایت ایرانسل
تیم ملی هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران، با حمایت ایرانسل، با ثبت هشت پیروزی پیاپی، عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.
در این بازی، پسران هندبال ایران موفق شدند، با نتیجه ۲۸–۲۵، از سد کرهجنوبی عبور کنند و نام خود را بهعنوان نسل طلایی #هندبال کشور، ثبت کنند.
حمایت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران از ورزش هندبال کشور، آغازگر دوره درخشش در ردههای مختلف این رشته ورزشی بوده است.
هشتم بهمن ماه ۱۴۰۳، قرارداد چهارمین سال همکاری پیاپی ایرانسل و فدراسیون هندبال، بین مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و دکتر علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، امضا شد.