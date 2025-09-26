خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قهرمانی پسران هندبال ایران در آسیا با حمایت ایرانسل

قهرمانی پسران هندبال ایران در آسیا با حمایت ایرانسل
کد خبر : 1691661
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران، با حمایت ایرانسل، با ثبت هشت پیروزی پیاپی، عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.

 تیم ملی هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران، با حمایت ایرانسل، با ثبت هشت پیروزی پیاپی، عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.

در این بازی، پسران هندبال ایران موفق شدند، با نتیجه ۲۸–۲۵، از سد کره‌جنوبی عبور کنند و نام خود را به‌عنوان نسل طلایی #هندبال کشور، ثبت کنند.

 حمایت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران از ورزش هندبال کشور، آغازگر دوره درخشش در رده‌های مختلف این رشته ورزشی بوده است.

هشتم بهمن ماه ۱۴۰۳، قرارداد چهارمین سال همکاری پیاپی ایرانسل و فدراسیون هندبال، بین مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و دکتر علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، امضا شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی