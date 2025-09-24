خبرگزاری کار ایران
پرداخت بیش از 8.8۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در شهریور ماه توسط بانک رفاه کارگران

پرداخت بیش از 8.8۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در شهریور ماه توسط بانک رفاه کارگران
کد خبر : 1690994
جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه از سوی بانک رفاه کارگران در شهریور ماه سال جاری، اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در شهریور ماه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲,60۰ فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 8,800 میلیارد ریال پرداخت کرده است.  

براساس این گزارش و بر مبنای اطلاعات استخراج شده از سامانه ازدواج بانک مرکزی ج.ا.ا.، تعداد 45,530 متقاضی نیز تا پایان شهریور ماه سال جاری در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک رفاه کارگران قرار دارند.

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، تعداد 16,369 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 54,799 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

